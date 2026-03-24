Amaravati: నిర్మాణ రంగలో విప్లవం భవన అనుమతులు ఇక మరింత సులభం!
Amaravati: అమరావతిలో భవన నిర్మాణాలు, లేఅవుట్ అనుమతులను సులభతరం చేసేందుకు మంత్రి నారాయణ ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు.
Amaravati: అమరావతిలో భవన నిర్మాణాలు, లే అవుట్ అనుమతులను మరింత సులభతరం చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి చూపుతోంది. సచివాలయంలో టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగం ఉన్నతాధికారులు, నరేద్కో, క్రెడాయ్ వంటి నిర్మాణ, స్థాపన రంగ ప్రతినిధులతో మంత్రి నారాయణ సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశం ద్వారా భవన అనుమతుల ప్రక్రియ వేగవంతం చేయడం, స్థానిక వాసులకి సౌలభ్యాలు కల్పించడం ప్రధాన ఉద్దేశ్యంగా పేర్కొన్నారు.
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, భవన, లే అవుట్ నిబంధనల్లో ఇప్పటివరకు 5–6 సార్లు సడలింపులు చేర్పులు చేశారు. వీటితో 2,000 కంటే ఎక్కువ కొత్త ప్రాజెక్ట్లకు అనుమతులు త్వరితంగా మంజూరు అయ్యాయి. ఈ మార్పులు భవన నిర్మాణ రంగంలో bureaucratic hurdles తగ్గిస్తూ, పెట్టుబడులను ఆకర్షణీయంగా మారుస్తున్నాయి.
సంఘాల అభిప్రాయాలు సేకరణ ప్రజా, పరిశ్రమల సూచనలు
మార్పులు తుది రూపంలోకి రాకముందు, మంత్రి నారాయణ ఏకగ్రీవంగా వివిధ సంఘాల ప్రతినిధుల అభిప్రాయాలను సేకరించారు. టౌన్ ప్లానింగ్, ఇంజనీరింగ్, నిర్మాణ సంస్థల సూచనలను ప్రతిబింబిస్తూ ప్రభుత్వం మార్పులు రూపొందిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సమీక్షల ద్వారా 70% కొత్త సూచనలను తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
సమావేశం తర్వాత ప్రభుత్వం నిబంధనల్లో మార్పుపై తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ఇది భవన అనుమతులను వేగవంతం చేస్తూ, నగర అభివృద్ధికి సులభతరమైన మౌలిక సదుపాయాలను అందించనుంది..
భవన అనుమతులు సులభతరం కావడం, పారదర్శకత పెంపు, స్థానిక అభ్యర్థనలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం ద్వారా అమరావతి స్మార్ట్ నగరంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఈ విధానాలు భవిష్యత్తులో నగర వాసులు, డెవలపర్లకు సౌలభ్యాలు, వేగవంతమైన పెట్టుబడులను అందిస్తాయి.