Amaravati: అమరావతి వేదికగా అంతర్జాతీయ సదస్సు

Home ఆంధ్రప్రదేశ్Amaravati: అమరావతి వేదికగా అంతర్జాతీయ సదస్సు

Amaravati: "స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047"లో భాగంగా అమరావతిలో సింగపూర్ ప్రభుత్వ ప్రతినిధులతో మంత్రి నారాయణ సమావేశమయ్యారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 24 March 2026 8:49 PM IST
Amaravati
X

Amaravati: అమరావతి కేంద్రంగా శాసన, మున్సిపల్ శాఖల అభివృద్ధి, గవర్నెన్స్ పద్ధతులపై సింగపూర్ ప్రభుత్వ ప్రతినిధులతో సమావేశం జరిగింది.మునిసిపల్ శాఖ మంత్రి నారాయణ ఎడ్వర్ఈయం సమావేశం నారాయణ ఆధ్వర్యం లో జరిగింది. ఈ. సమావేశానికి చీఫ్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ పీయూష్ కుమార్ మరియు సింగపూర్ అధికార ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. “స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047”లో భాగంగా నిర్వహించిన ఈ సమావేశం రాష్ట్ర మంత్రులకి అడ్మినిస్ట్రేషన్, గవర్నెన్స్, మున్సిపల్ అభివృద్ధి అంశాలపై అంతర్జాతీయ నైపుణ్యాలను అందించడమే లక్ష్యంగా సాగింది.

సింగపూర్ ప్రభుత్వ బృందం ఏపీ మంత్రులకు ఉత్తమ పద్ధతులపై శిక్షణ ఇవ్వనుంది. ఈ శిక్షణలో మున్సిపల్ శాఖ నిర్వహిస్తున్న ప్రాజెక్టులు, సిటీ మేనేజ్‌మెంట్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అభివృద్ధి విధానాలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞాన వినియోగం వంటి అంశాలను కవర్ చేస్తుంది... సమీక్ష సందర్భంగా మంత్రి నారాయణ మున్సిపల్ శాఖకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని సింగపూర్ బృందానికి వివరించారు. ఇందులో శుభ్రతా, ఫెసిలిటీస్ మేనేజ్‌మెంట్, స్మార్ట్ సిటీలకు సంబంధించిన ప్రాజెక్టులు, పద్ధతులు, భవిష్యత్ వ్యూహాలపై వివరణ ఇచ్చారు.

సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలో విజయ్ 2047 లక్ష్యంగా చేపట్టిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను వివరించడం ద్వారా మంత్రులు సింగపూర్ పద్ధతులను సమగ్రంగా అర్థం చేసుకున్నారు. సింగపూర్ ప్రభుత్వం తరచుగా సిటీ మేనేజ్‌మెంట్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, స్మార్ట్ సిటీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లో అంతర్జాతీయంగా అత్యుత్తమ పద్ధతులను అమలు చేస్తుంది. ఈ పద్ధతులను ఏపీ మంత్రులు భవిష్యత్ లో రాష్ట్ర అభివృద్ధి, మున్సిపల్ రంగంలో అనుసరించేందుకు ప్రోత్సాహం అందుతుంది.

స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047 ప్రాజెక్ట్‌లో భాగంగా మున్సిపల్ శాఖలు చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు, నగర ప్రణాళికా, పర్యావరణ నిర్వహణ, శుభ్రతా కార్యక్రమాలు, ట్రాఫిక్ మేనేజ్‌మెంట్, రిసైక్లింగ్ వంటి అంశాలను సింగపూర్ బృందానికి మంత్రి నారాయణ వివరించారు. మంత్రుల శిక్షణలో సింగపూర్‌లో అమలు చేస్తున్న ఉత్తమ పద్ధతులను అనుసరించడం, కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను రాష్ట్రంలో అన్వయించడం ముఖ్యంగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది.

ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఏపీ మంత్రులు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మున్సిపల్ సర్వీసులను మోడర్న్ మేనేజ్‌మెంట్ విధానాల ద్వారా నడిపించడానికి నైపుణ్యాన్ని పొందారు.

సింగపూర్–ఏపీ సహకారం ద్వారా రాష్ట్రంలోని మున్సిపల్ అభివృద్ధి, గవర్నెన్స్, స్మార్ట్ సిటీ ప్రాజెక్టులు మరింత సమర్థతతో అమలులోకి వస్తాయి. ఈ శిక్షణా కార్యక్రమం “స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047”లో భాగంగా, రాష్ట్రం అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల స్థాయికి చేరేలా మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుందని అధికారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

CM Chandrababu NaiduMinister NarayanaSwarnandhra
Next Story
Related Stories
VIEW ALL

ఎక్కువగా చదివింది

VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X