గ్యాస్ కొరత లేదు.. అపోహలు నమ్మొద్దు మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ భరోసా!
అమరావతి: రాష్ట్రంలో గ్యాస్ సరఫరాపై ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవని స్పష్టం చేస్తూ పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ప్రజలకు భరోసా కల్పించారు. శుక్రవారం ఆయిల్ కంపెనీల ప్రతినిధులు, పౌర సరఫరాల శాఖ ఉన్నతాధికారులు, జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్లతో ఆయన నిర్వహించిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వినియోగదారులు ఎలాంటి అపోహలు, ఆందోళనలకు లోనవ్వాల్సిన అవసరం లేదని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్యాస్ నిల్వలు, సరఫరా, డెలివరీ వ్యవస్థ సక్రమంగా కొనసాగుతున్నదని అధికారులు సమీక్షలో వివరించారు. ముఖ్యంగా గృహ అవసరాలకు సంబంధించి ఎలాంటి కొరత లేదని వెల్లడించారు. జిల్లాల వారీగా గ్యాస్ నిల్వలు, సరఫరా పరిస్థితులపై ప్రజలకు నిరంతరం అవగాహన కల్పించాలని మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. సమాచారం స్పష్టంగా అందించడమే అపోహలను తగ్గించే మార్గమని ఆయన సూచించారు.
వాణిజ్య అవసరాలకు సంబంధించిన గ్యాస్ సరఫరాపై కూడా మంత్రి ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. ఆసుపత్రులు, పాఠశాలలు, వసతి గృహాలు వంటి అత్యవసర సేవలకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అంతరాయం కలగకూడదని స్పష్టం చేశారు. జిల్లాల వారీగా ప్రాధాన్యత క్రమాన్ని పాటిస్తూ సరఫరా నిర్వహించాలని సూచించారు. అవసరాన్ని బట్టి సరఫరా ప్రణాళికను సర్దుబాటు చేయాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
గ్యాస్ సరఫరా వ్యవస్థలో క్రమబద్ధతను కాపాడటం అత్యంత కీలకమని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా గృహ అవసరాల కోసం కేటాయించిన గ్యాస్ వాణిజ్య అవసరాలకు మళ్లిపోకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. బ్లాక్ మార్కెట్ను పూర్తిగా అరికట్టేందుకు ప్రత్యేక నిఘా బృందాలను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. ఎవరైనా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని హెచ్చరించారు.
అలాగే గ్యాస్ ఏజెన్సీల పనితీరుపై నిరంతర పర్యవేక్షణ అవసరమని మంత్రి పేర్కొన్నారు. బుకింగ్లు, సరఫరా, డెలివరీ ప్రక్రియలపై క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని, ఎక్కడైనా అనుమానాస్పద లావాదేవీలు గమనిస్తే వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పారదర్శకత, బాధ్యతాయుత వ్యవహారం ద్వారానే ప్రజల విశ్వాసం నిలబెట్టుకోవచ్చని ఆయన అన్నారు.
ప్రజల్లో చైతన్యం పెంచడం కూడా సమానంగా అవసరమని మంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. గ్యాస్ వినియోగంపై సరైన అవగాహన కల్పించడం, అపోహలను తొలగించడం ద్వారా సరఫరా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయవచ్చని చెప్పారు. ప్రభుత్వం, అధికారులు, ఆయిల్ కంపెనీలు సమన్వయంతో పనిచేస్తే ఎలాంటి సంక్షోభాన్నైనా సమర్థంగా ఎదుర్కొనవచ్చని మంత్రి విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
మొత్తంగా గ్యాస్ సరఫరాపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి అప్రమత్తతతో ముందుకు సాగుతోంది. నిల్వల నుండి వినియోగదారుల వరకు ప్రతి దశలో క్రమబద్ధతను పాటిస్తూ, ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటోంది. అపోహలకు చెక్ పెడుతూ, పారదర్శకతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ప్రభుత్వం వ్యవస్థను బలోపేతం చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.