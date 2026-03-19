Kandula Durgesh: కూటమి పాలనలో కళలకు పూర్వవైభవం.. ప్రజలకు మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ఉగాది శుభాకాంక్షలు

Kandula Durgesh: ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. చంద్రబాబు నాయకత్వంలో సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవం, కళాకారులకు పురస్కారాలు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 19 March 2026 2:33 PM IST
Kandula Durgesh
Kandula Durgesh: కూటమి పాలనలో కళలకు పూర్వవైభవం.. ప్రజలకు మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ఉగాది శుభాకాంక్షలు!

అమరావతి: తెలుగు నూతన సంవత్సరాది ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ క్రోధి నామ సంవత్సరంలో ప్రతి ఇంటా సుఖశాంతులు, సిరిసంపదలు వెల్లివిరియాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.

గత పాలనపై విమర్శలు - సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవం:

గత ఐదేళ్ల కాలంలో రాష్ట్రంలో సాంస్కృతిక రంగం పూర్తిగా గాడి తప్పిందని మంత్రి విమర్శించారు. కవులు, రచయితలు, కళాకారులకు కనీస గుర్తింపు కరువైందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అయితే, కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలో కళలకు పూర్వవైభవం వచ్చిందని గుర్తుచేశారు. కళాకారుల ప్రతిభను గుర్తించి, వారిని గౌరవించే దిశగా ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తోందని తెలిపారు.

కళాకారులకు పురస్కారాలు - సంప్రదాయాల రక్షణ:

ఉగాది సందర్భంగా ప్రతిభావంతులైన కళాకారులకు ప్రత్యేక పురస్కారాలు అందజేస్తున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు. ప్రబల తీర్థం వంటి పురాతన సంప్రదాయాలను ప్రభుత్వమే ఘనంగా నిర్వహిస్తూ, తెలుగు సంస్కృతిని కాపాడుతోందని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో మళ్ళీ సాంస్కృతిక శోభ సంతరించుకోవడం పట్ల ప్రజల్లో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయని అన్నారు.

అభివృద్ధి మరియు సంక్షేమమే ధ్యేయం:

కేవలం ఉత్సవాలకే పరిమితం కాకుండా, రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా నిరుద్యోగ యువత కోసం జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయడం ద్వారా ప్రభుత్వం తన చిత్తశుద్ధిని చాటుకుందని, ఉగాది పర్వదినం రాష్ట్రంలో నూతనోత్సాహానికి నాంది పలికిందని కొనియాడారు.

Kandula Durgesh UgadiAndhra Pradesh CulturalCM Chandrababu NaiduAP Tourism Minister
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

