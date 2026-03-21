చెన్నైలోని పొట్టి శ్రీరాములు స్మారక భవనాన్ని మంత్రి కందుల దుర్గేష్ సందర్శించారు. అమరజీవి త్యాగాన్ని స్మరిస్తూ, భవన మరమ్మతులు మరియు తెలుగు సంస్కృతి పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారం అందిస్తుందని హామీ ఇచ్చారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 21 March 2026 7:38 PM IST
అమరజీవి త్యాగం తెలుగు గౌరవానికి శాశ్వత దీప్తి..మంత్రి కందుల దుర్గేష్

చెన్నై: ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాధన కోసం తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టిన అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారి త్యాగం తెలుగు చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయింది. ఆ మహనీయుని జ్ఞాపకాలను మళ్లీ స్మరించుకునే సందర్భం శనివారం చెన్నైలో చోటుచేసుకుంది. రాష్ట్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక, సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్, చెన్నైలోని పొట్టి శ్రీరాములు స్మారక భవనాన్ని సందర్శించి ఆయనకు ఘన నివాళులు అర్పించారు. ఈ సందర్శన కేవలం ఒక కార్యక్రమం మాత్రమే కాకుండా, తెలుగు వారి ఆత్మగౌరవ పోరాటానికి ఒక గౌరవప్రదమైన గుర్తుగా నిలిచింది.

మైలాపూర్ ప్రాంతంలోని రాయపేట హైరోడ్డులో ఉన్న ఈ స్మారక భవనం, తెలుగు చరిత్రలో ఒక పవిత్ర స్థలంగా భావించబడుతోంది. 1956లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ భవనాన్ని కొనుగోలు చేయగా, 2001లో పునర్నిర్మాణం చేసి నేటి తరానికి అందుబాటులో ఉంచారు. ఈ భవనం గోడల మధ్య ఉన్న ప్రతి ఫోటో, ప్రతి పత్రికా క్లిప్పింగ్ ఆ కాలం పోరాట గాథలను ప్రతిబింబిస్తూ, శ్రీరాములు గారి దీక్ష ఎంత గొప్పదో చెబుతోంది.

ఈ సందర్భంగా మంత్రి కందుల దుర్గేష్ మాట్లాడుతూ, పొట్టి శ్రీరాములు గారు 58 రోజుల పాటు కఠిన దీక్ష చేసి తెలుగు రాష్ట్రం కోసం తన ప్రాణాలను అర్పించిన మహనీయుడని కొనియాడారు. ఆయన త్యాగం ఫలితమే నేటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అని స్పష్టం చేశారు. తెలుగు వారి ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టేందుకు చేసిన ఆ త్యాగం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనిదని అన్నారు.

ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆయన ఆశయాలకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు వేస్తోందని తెలిపారు.

అమరావతిలో ఇటీవల ఏర్పాటు చేసిన 58 అడుగుల భారీ కాంస్య విగ్రహాన్ని ఈ సందర్భంగా మంత్రి ప్రస్తావించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం, పొట్టి శ్రీరాములు గారికి సముచిత గౌరవాన్ని అందించేందుకు కట్టుబడి ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇది కేవలం ఒక విగ్రహం మాత్రమే కాకుండా, తెలుగు ప్రజల గర్వకారణమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

స్మారక భవనంలోని అరుదైన చిత్రాలు, పత్రికా క్లిప్పింగులు మంత్రి దుర్గేష్‌ను ఆకట్టుకున్నాయి. వాటిని పరిశీలిస్తూ, ఆ కాలం పోరాటం ఎంత క్లిష్టంగా సాగిందో ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. అలాగే, ఈ భవనాన్ని నిర్వహిస్తూ, తెలుగు సంస్కృతిని పరిరక్షిస్తున్న స్మారక సంఘ సభ్యులను ఆయన అభినందించారు.

ఈ సందర్భంగా స్మారక సంఘం సభ్యులు భవన నిర్వహణకు అవసరమైన సహాయం అందించాలని మంత్రి దుర్గేష్‌కు వినతిపత్రం అందజేశారు. దీనిపై స్పందించిన మంత్రి, భవనానికి అవసరమైన మరమ్మతులు చేయడమే కాకుండా, తెలుగు భాషా సంస్కృతుల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం పూర్తి సహకారం అందిస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో చర్చించి, సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని తెలిపారు.

మొత్తానికి, ఈ సందర్శన అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారి త్యాగాన్ని మరోసారి స్మరింపజేసింది. ఆయన చూపించిన మార్గం, తెలుగు ప్రజల ఆత్మగౌరవానికి ఒక శాశ్వత స్ఫూర్తిగా నిలుస్తూనే ఉంటుంది...

