Minister Gummidi Sandhyarani: గిరిజన రైతులకు అండగా కూటమి ప్రభుత్వం - మంత్రి సంధ్యారాణి భరోసా
పాచిపెంట (పార్వతిపురం మన్యం జిల్లా): రైతుల సంక్షేమం మరియు గిరిజన కుటుంబాల ఆర్థిక స్వావలంబన కోసం కూటమి ప్రభుత్వం అంకితభావంతో పనిచేస్తోందని రాష్ట్ర గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి పేర్కొన్నారు. మంగళవారం పాచిపెంట మండలం అమ్మవలస గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన 'మెగా పాడి పశువుల పంపిణీ' కార్యక్రమాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు.
రైతు ముంగిటకే పశు వైద్యం
ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ, పాడి పరిశ్రమను నమ్ముకున్న రైతులకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు.
మొబైల్ వెటర్నరీ క్లినిక్స్: పశువులకు అనారోగ్యం కలిగితే రైతులు ఇబ్బంది పడకుండా, మొబైల్ వెటర్నరీ క్లినిక్ వాహనాల ద్వారా నేరుగా గ్రామాల వద్దకే వెళ్లి వైద్య సేవలు అందిస్తున్నామని తెలిపారు.
ఆర్థిక తోడ్పాటు: గిరిజన ప్రాంతాల్లోని కుటుంబాలు ఆర్థికంగా ఎదిగేందుకు పాడి పశువుల పంపిణీ వంటి పథకాలు ఎంతగానో దోహదపడతాయని ఆమె ఆకాంక్షించారు.
అభివృద్ధి పథంలో మన్యం
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుండి గిరిజన ప్రాంతాల అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని మంత్రి గుర్తుచేశారు. పాడి పశువులను పొందిన లబ్ధిదారులు వాటిని జాగ్రత్తగా సంరక్షించుకుని, పాల ఉత్పత్తి ద్వారా ఆర్థికాభివృద్ధి సాధించాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు.
ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారులు, కూటమి నాయకులు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో గిరిజన రైతులు పాల్గొన్నారు.