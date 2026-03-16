అమరజీవి త్యాగం చిరస్మరణీయం.. పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి ఘన నివాళి!

బనగానపల్లెలో అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు 125వ జయంతి వేడుకలు. పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి పాలాభిషేకం చేసి నివాళులర్పించిన మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Updated on: 16 March 2026 11:26 AM IST
బనగానపల్లె: ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాధన కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు 125వ జయంతి వేడుకలను బనగానపల్లెలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకల్లో రాష్ట్ర మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. బనగానపల్లెలోని పొట్టి శ్రీరాములు సర్కిల్‌కు చేరుకున్న మంత్రి, అక్కడ ఉన్న ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు.

విగ్రహానికి పాలాభిషేకం

ఈ సందర్భంగా మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి పొట్టి శ్రీరాములు విగ్రహానికి పాలాభిషేకం చేశారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ.. తెలుగు జాతి ఆత్మగౌరవం కోసం, ప్రత్యేక రాష్ట్ర సాధన కోసం 58 రోజుల పాటు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసి ప్రాణాలర్పించిన మహనీయుడు పొట్టి శ్రీరాములు అని కొనియాడారు. ఆయన ఆశయ సాధనలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు.

ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్యవైశ్య సంఘం ప్రముఖులు, తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు మరియు స్థానిక ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. అమరజీవి నినాదాలతో బనగానపల్లె పురవీధులు మారుమోగాయి.

Potti Sriramulu 125th JayanthiBC Janardhan ReddyBanaganapalli
