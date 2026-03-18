Published on: 18 March 2026 2:14 PM IST
Banaganapalle: బనగానపల్లెలో 'దివ్యాంగ శక్తి' పథకం ప్రారంభం: దివ్యాంగులతో కలిసి బస్సులో ప్రయాణించిన మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి..!

బనగానపల్లె, నంద్యాల: నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వేదికగా రాష్ట్ర రోడ్డు భవనాల శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి 'దివ్యాంగ శక్తి' పథకాన్ని ఘనంగా ప్రారంభించారు. దివ్యాంగుల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా కూటమి ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని ఈ సందర్భంగా ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.

దివ్యాంగులతో ఆత్మీయ ప్రయాణం:

పథకం ప్రారంభం అనంతరం మంత్రి స్వయంగా దివ్యాంగులతో కలిసి ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించారు. ప్రయాణ సమయంలో దివ్యాంగుల యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక వారికి అందుతున్న సంక్షేమ పథకాలు, పెన్షన్లు మరియు ఇతర సౌకర్యాల గురించి వారితో ముఖాముఖి చర్చించారు. ప్రభుత్వ సాయం సక్రమంగా అందుతుందా లేదా అని ఆరా తీశారు.

సంక్షేమ పథకాలపై మంత్రి భరోసా:

ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మహిళలకు, దివ్యాంగులకు మరియు బడుగు బలహీన వర్గాలకు ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తుందని తెలిపారు. రవాణా వ్యవస్థలో దివ్యాంగులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని, వారి ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచేలా 'దివ్యాంగ శక్తి' పథకాన్ని రూపొందించామని వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్టీసీ అధికారులు, స్థానిక కూటమి నాయకులు మరియు పెద్ద ఎత్తున దివ్యాంగులు పాల్గొన్నారు.

BC Janardhan ReddyDivyanga Shakti SchemeBanaganapalle RTCAP Transport Minister
