BC Janardhan Reddy: సొంత నిధులతో వాటర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసిన మంత్రి బీసీ
అవుకు (నంద్యాల జిల్లా): నంద్యాల జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం, ఎర్రమల కొండల్లో వెలసిన శ్రీ కంబగిరిస్వామి వారిని రాష్ట్ర రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి బి.సి. జనార్దన్ రెడ్డి శనివారం దర్శించుకున్నారు. ఆలయానికి చేరుకున్న మంత్రికి అర్చకులు, అధికారులు ఘనస్వాగతం పలికారు.
భక్తుల కోసం ప్రత్యేక చొరవ:
కొండపైకి వచ్చే భక్తులు తాగునీటి కోసం పడుతున్న ఇబ్బందులను గమనించిన మంత్రి, గతంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు తన సొంత నిధులతో ఆలయ ప్రాంగణంలో నూతనంగా మినరల్ ఆర్వో (RO) వాటర్ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేయించారు. ఈ ప్లాంట్ను ఆయన రిబ్బన్ కట్ చేసి అధికారికంగా ప్రారంభించారు.
స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు:
అనంతరం మంత్రి కంబగిరిస్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి, మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అర్చకులు మంత్రికి వేదాశీర్వచనం అందించి, స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ.. క్షేత్ర అభివృద్ధికి, భక్తుల సౌకర్యార్థం మరిన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక నేతలు, ఆలయ కమిటీ సభ్యులు మరియు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు.