Nandyal: ముస్లిం సోదరులకు మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి ఈద్ శుభాకాంక్షలు
Nandyal: నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లెలో రంజాన్ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ముస్లిం సోదరులతో కలిసి ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్న మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి.
బనగానపల్లె (నంద్యాల జిల్లా): పవిత్ర రంజాన్ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని బనగానపల్లె నియోజకవర్గంలో ఈద్-ఉల్-ఫితర్ వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. రాష్ట్ర రోడ్లు, భవనాలు మరియు మౌలిక సదుపాయాల కల్పన శాఖ మంత్రి శ్రీ బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొని ముస్లిం మైనారిటీ సోదర సోదరీమణులకు పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
భక్తిశ్రద్ధలతో ప్రార్థనలు:
నెల రోజుల పాటు కఠిన ఉపవాస దీక్షలు, ఖురాన్ పఠనం, క్రమశిక్షణతో కూడిన ప్రార్థనలు నిర్వహించిన ముస్లిం సోదరులు, శనివారం ఉదయం ఈద్గాల వద్ద సామూహిక నమాజ్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ.. "రంజాన్ పండుగ క్రమశిక్షణకు, దాతృత్వానికి మరియు సోదరభావానికి ప్రతీక. పవిత్ర ఖురాన్ బోధనల ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరూ సమాజ హితం కోసం పాటుపడాలి" అని ఆకాంక్షించారు.
అందరికీ సంక్షేమం:
ముస్లిం మైనారిటీల సంక్షేమానికి తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని, నియోజకవర్గ అభివృద్ధిలో అందరినీ భాగస్వాములను చేస్తామని మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు. ఈద్గా వద్ద ముస్లిం సోదరులు ఒకరినొకరు ఆలింగనం చేసుకుంటూ 'ఈద్ ముబారక్' చెప్పుకోవడంతో ఆ ప్రాంతమంతా ఆధ్యాత్మిక శోభతో నిండిపోయింది.
ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు ప్రజా ప్రతినిధులు, ముస్లిం మత పెద్దలు మరియు టిడిపి నాయకులు పాల్గొన్నారు.