Atchannaidu: డాక్టర్లకు మంత్రి వార్నింగ్: "నిర్లక్ష్యం వహిస్తే ఊరుకోం!"
AP Health Department: కోటబొమ్మాళి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు. సిబ్బంది ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశం.
కోటబొమ్మాళి: ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు వచ్చే పేద రోగులకు మెరుగైన, నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించడమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు స్పష్టం చేశారు. శుక్రవారం శ్రీకాకుళం జిల్లా కోటబొమ్మాళిలోని ప్రభుత్వ సామాజిక ఆసుపత్రిని (CHC) మంత్రి ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీలు:
తనిఖీల్లో భాగంగా మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆసుపత్రిలోని వివిధ వార్డులు, మందుల నిల్వ గదులు, రక్త పరీక్షల విభాగాలను స్వయంగా పరిశీలించారు. రోగుల రికార్డుల నమోదు తీరును, వైద్య పరికరాల పనితీరును సిబ్బందిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షల కిట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయా లేదా అని ఆరా తీశారు. అనంతరం వార్డుల్లో చికిత్స పొందుతున్న రోగులతో మాట్లాడి, వారికి అందుతున్న సేవలు మరియు అందుబాటులో ఉన్న సదుపాయాలపై ఫీడ్ బ్యాక్ తీసుకున్నారు.
మంత్రి కీలక ఆదేశాలు:
సిబ్బంది హాజరు: ఆసుపత్రి సిబ్బంది అన్ని వేళలా అందుబాటులో ఉండాలని, విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించకూడదని హెచ్చరించారు.
సాధారణ ప్రసవాలు: ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో సాధారణ ప్రసవాలను (Normal Deliveries) ప్రోత్సహించాలని వైద్యులకు సూచించారు.
వసతుల కల్పన: నూతనంగా నిర్మిస్తున్న ఆసుపత్రి భవన పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేసి, ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ఆరోగ్యమే లక్ష్యం:
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ప్రజారోగ్యానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్నదే ప్రభుత్వ ఆశయమని ఆయన తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పీఏసీఎస్ మాజీ అధ్యక్షులు కింజరాపు హరివర ప్రసాద్, టెక్కలి ఆర్డీవో కృష్ణమూర్తి, తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు మరియు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.