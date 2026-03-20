Srikakulam: టెక్కలి రైల్వే గేటు, రహదారి వెడల్పు చేయండి.. రైల్వే సమస్యలపై మంత్రి వినతిపత్రం!
Srikakulam: టెక్కలి నియోజకవర్గంలోని రైల్వే గేటు సమస్యల పరిష్కారం కోసం డీఆర్ఎం లలిత్ బోహ్రాకు మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు వినతిపత్రం అందజేశారు.
కోటబొమ్మాళి (మార్చి 20): టెక్కలి నియోజకవర్గ ప్రజల చిరకాల రైల్వే సమస్యల పరిష్కారమే ధ్యేయంగా రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు కీలక అడుగు వేశారు. శుక్రవారం ఆయన రైల్వే డీఆర్ఎం (DRM) లలిత్ బోహ్రాను కలిసి నియోజకవర్గంలోని పలు సమస్యలపై వినతిపత్రం అందజేశారు.
రహదారి వెడల్పుపై ప్రతిపాదన:
టెక్కలి నియోజకవర్గానికి ప్రధాన అనుసంధాన కేంద్రంగా ఉన్న రైల్వే గేటు వద్ద రహదారి వెడల్పు చేయాలని మంత్రి కోరారు. ముఖ్యంగా టెక్కలి - పెదసేన మధ్య ఉన్న ఎన్సి-8 వద్ద ప్రస్తుతమున్న 9 మీటర్ల రహదారిని 18 మీటర్లకు పెంచాలని లేఖలో పేర్కొన్నారు.
ట్రాఫిక్ సమస్యలు: రైల్వే గేటు చిన్నదిగా ఉండటం వల్ల నిత్యం భారీ వాహనాలు నిలిచిపోయి తీవ్రమైన ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడుతోందని మంత్రి వివరించారు.
ప్రజా ఇబ్బందులు: ఈ ట్రాఫిక్ వల్ల పాఠశాల విద్యార్థులు, రైతులు, అత్యవసర వైద్య సేవల వాహనాలు గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వస్తోందని అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
కేంద్ర రైల్వే మంత్రికి కృతజ్ఞతలు:
హరిశ్చంద్రపురం రైల్వే స్టేషన్లో విశాఖపట్నం – గుణపూర్ ప్యాసింజర్ రైలు హాల్ట్ను మంజూరు చేసినందుకు గాను కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్కు మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల స్థానిక ప్రజలకు, ప్రయాణికులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజా ప్రయోజనార్థం రైల్వే అధికారులు వేగంగా స్పందించి సహకరించాలని కోరారు.
ఈ కార్యక్రమంలో పీఏసీఎస్ మాజీ అధ్యక్షులు కింజరాపు హరివర ప్రసాద్, టెక్కలి ఆర్డీవో కృష్ణమూర్తి, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మరియు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.