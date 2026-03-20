ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మంత్రి ఆనం
అమరావతి: పవిత్ర రంజాన్ (ఈద్-ఉల్-ఫితర్) పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి ముస్లిం సోదర సోదరీమణులకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. రంజాన్ మాసం మానవాళికి ఉన్నతమైన విలువలను నేర్పించే పవిత్ర కాలమని ఆయన ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు.
ఆధ్యాత్మికత మరియు సోదరభావం:
నెల రోజుల పాటు కఠిన ఉపవాస దీక్షలు ఆచరించడం ద్వారా ఆత్మశుద్ధిని పొందుతూ, సమాజంలో సౌభ్రాతృత్వాన్ని పెంపొందించడమే రంజాన్ ప్రత్యేకత అని మంత్రి వివరించారు. ఈ పవిత్ర నెల మనకు త్యాగం, సహనం, దానధర్మాలు వంటి గొప్ప లక్షణాలను గుర్తు చేస్తుందని ఆయన చెప్పారు. ఈ పండుగ కేవలం ఒక వర్గానికి మాత్రమే కాకుండా, ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తినిచ్చే పర్వదినమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
మత సామరస్యానికి ప్రాధాన్యత:
దేశ అభివృద్ధిలో ముస్లిం సోదరులు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని, సమాజంలో సౌహార్ద వాతావరణాన్ని బలపరుస్తున్నారని మంత్రి కొనియాడారు. ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం మత సామరస్యానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని, ముస్లిం మైనారిటీల అభ్యున్నతి కోసం పలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలను సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
శాంతి, ఐశ్వర్యం నిండాలని ఆకాంక్ష:
రేపు జరుపుకోబోయే ఈద్-ఉల్-ఫితర్ సందర్భంగా ప్రతి ఇంటిలోనూ ఆనందం, శాంతి, ఐశ్వర్యం నిండాలని మంత్రి ఆకాంక్షించారు. ప్రజలందరూ పరస్పర గౌరవంతో, ఐక్యతతో మెలుగుతూ రాష్ట్ర ప్రగతిలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. సమాజంలో శాంతి, సామరస్యం మరింత బలపడాలని కోరుకుంటూ మంత్రి ఆనం మరోసారి 'ఈద్ ముబారక్' తెలిపారు.