ఉగాది ప్రతిభా పురస్కారం అందుకున్న గణిత అవధాని తిరుపతిరావు

శ్రీకాకుళం జిల్లా కంచిలి మండలం బూరగాంకు చెందిన ప్రముఖ గణిత అవధాని మడ్డు తిరుపతిరావుకు ప్రతిష్ఠాత్మక 'ఉగాది సాహితీ సింహ ప్రతిభా పురస్కారం' లభించింది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 20 March 2026 6:43 PM IST
Maddu Tirupata Rao
పలాస - కాశీబుగ్గ: గణిత శాస్త్రంలో వినూత్న ప్రయోగాలు చేస్తూ, విద్యార్థుల్లో గణితం పట్ల భయాన్ని పోగొట్టి ఆసక్తిని పెంపొందిస్తున్న ప్రముఖ గణిత అవధాని, కంచిలి మండలం బూరగాం నివాసి మడ్డు తిరుపతిరావుకు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. కాశీబుగ్గ - పలాసకు చెందిన జానజాగృతి సాహితీ సాంస్కృతిక సమాఖ్య దశమ వార్షికోత్సవం మరియు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది ఉత్సవాల సందర్భంగా ఆయనకు 'ఉగాది సాహితీ సింహ ప్రతిభా పురస్కారం' అందజేశారు.

285 అవధానాలతో అప్రతిహత యాత్ర:

డాక్టర్ కుమార్ నాయక్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ వేడుకల్లో సంస్థ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు తెప్పల కృష్ణమూర్తి మాట్లాడుతూ.. తిరుపతిరావు గారు గణిత ప్రక్రియలో చేస్తున్న కృషి సామాన్యమైనది కాదని కొనియాడారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు 285 గణిత అవధానాలు నిర్వహించి, గణితం అంటే భయం పోగొట్టి వేలాది మంది విద్యార్థులకు దిశానిర్దేశం చేశారని పేర్కొన్నారు.

బాల మేధావుల సృష్టికర్త:

తానే కాకుండా, తన శిక్షణ ద్వారా మరో తొమ్మిది మంది బాల గణిత మేధావులను తయారు చేసి సమాజానికి మార్గదర్శకులుగా నిలిపారని సభలో వక్తలు కొనియాడారు. విద్యార్థుల మేధో వికాసానికి ఆయన చేస్తున్న నిరంతర కృషికి గుర్తింపుగానే ఈ పురస్కారాన్ని అందజేస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు ప్రముఖులు, సాహితీవేత్తలు మరియు స్థానికులు పాల్గొని తిరుపతిరావు గారిని అభినందించారు.

