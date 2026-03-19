Macherla: వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు.. అధికారులకు పిన్నెల్లి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Macherla: మాచర్ల మాజీ ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి 99 రోజుల జైలు వాసం తర్వాత నెల్లూరు సెంట్రల్ జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు.
మాచర్ల: వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత, మాచర్ల మాజీ ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి గురువారం నెల్లూరు సెంట్రల్ జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు. జంట హత్యల కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న ఆయనకు గురజాల కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేయడంతో, దాదాపు మూడు నెలల (99 రోజులు) జైలు వాసం అనంతరం ఆయన బయటకు వచ్చారు. జైలు వెలుపల పిన్నెల్లికి వైసీపీ శ్రేణులు, భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చిన కార్యకర్తలు ఘనస్వాగతం పలికారు.
రాజకీయ కక్షసాధింపు చర్యే: పిన్నెల్లి
జైలు నుంచి విడుదలైన వెంటనే పిన్నెల్లి మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. కేవలం రాజకీయ కక్షతోనే తనపై అక్రమ కేసులు బనాయించారని ఆరోపించారు.
కేసుతో సంబంధం లేదు: వెల్దుర్తి మండలం గుండ్లపాడులో జరిగిన టీడీపీ వర్గాల అంతర్గత గొడవలకు, తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు. నాడు జిల్లా ఎస్పీ సైతం ఇది ఇరువర్గాల మధ్య జరిగిన ఆధిపత్య పోరుగా ప్రకటించినా, తనను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఏ6 నిందితుడిగా చేర్చారని ఆరోపించారు.
వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు: "99 రోజుల పాటు నన్ను జైల్లో ఉంచి మానసిక క్షోభకు గురిచేశారు. ఈ అక్రమ కేసుల వెనుక ఉన్న రాజకీయ నాయకులను, అధికారులను భవిష్యత్తులో వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ చర్యలకు జవాబు చెప్పాల్సిన సమయం వస్తుంది" అని ఆయన తీవ్రంగా హెచ్చరించారు.
గత ఏడాది మే నెలలో వెల్దుర్తి మండలం గుండ్లపాడులో టీడీపీకి చెందిన జెవిశెట్టి వెంకటేశ్వర్లు, కోటేశ్వరరావు అనే సోదరులు హత్యకు గురయ్యారు. ఈ కేసులో పోలీసులు పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డిని ఆరో నిందితుడిగా (A6), ఆయన సోదరుడు వెంకట్రామిరెడ్డిని ఏడో నిందితుడిగా (A7) చేర్చారు. ఈ క్రమంలోనే అరెస్ట్ అయిన పిన్నెల్లికి, బుధవారం గురజాల 10వ అదనపు కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.