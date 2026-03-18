Gonegandla: కర్నూలు జిల్లా గోనెగండ్లలో విషాదం. బైక్‌ను లారీ ఢీకొన్న ప్రమాదంలో మునిస్వామి అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ వీరేష్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 18 March 2026 5:16 PM IST
Gonegandla: గోనెగండ్లలో ఘోర ప్రమాదం: లారీ ఢీకొని ఇద్దరు మిత్రుల దుర్మరణం...!

గోనెగండ్ల, కర్నూలు: కర్నూలు జిల్లా గోనెగండ్ల మండల కేంద్రంలో బుధవారం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. వేగంగా వచ్చిన లారీ బైక్‌ను వెనుక నుంచి బలంగా ఢీకొట్టడంతో ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.

వివరాల్లోకి వెళ్తే:

మునిస్వామి, వీరేష్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు తమ బైక్‌పై ప్రయాణిస్తుండగా, గోనెగండ్ల పరిధిలో వెనుక నుంచి వచ్చిన ఒక లారీ అదుపుతప్పి వారిని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాద ధాటికి మునిస్వామి తీవ్ర గాయాలతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. బైక్ వెనుక కూర్చున్న వీరేష్ తీవ్రంగా గాయపడటంతో, గమనించిన స్థానికులు వెంటనే స్పందించి ఆయన్ను చికిత్స నిమిత్తం సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు.

అయితే, ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ పరిస్థితి విషమించడంతో వీరేష్ కూడా మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. ఒకే ప్రమాదంలో ఇద్దరు స్నేహితులు మరణించడంతో వారి కుటుంబాల్లో పెను విషాదం అలుముకుంది.

పోలీసుల దర్యాప్తు:

ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. లారీ డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టి, పరారీలో ఉన్న లారీ డ్రైవర్ కోసం గాలిస్తున్నారు.

