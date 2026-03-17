Kimidi Ram Malik Naidu: పేదలకు ‘ముఖ్యమంత్రి’ భరోసా.. మేరకముడిదంలో చెక్కుల పంపిణీ!

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 17 March 2026 3:00 PM IST
మేరకముడిదం (విజయనగరం జిల్లా): ఆపదలో ఉండి వైద్య ఖర్చుల కోసం ఇబ్బంది పడుతున్న నిరుపేదలకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి (CMRF) ఒక వరంలా మారిందని టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి, యువ నేత కిమిడి రామ్ మాలిక్ నాయుడు పేర్కొన్నారు. మంగళవారం మేరకముడిదం మండలంలో పర్యటించిన ఆయన, వివిధ గ్రామాలకు చెందిన లబ్ధిదారులకు మంజూరైన చెక్కులను స్వయంగా అందజేశారు.

ఏడుగురు బాధితులకు ఆర్థిక భరోసా:

మండలంలోని గరుగుబిల్లి, మేరకముడిదం, చినబంటుపల్లి, ఊటపల్లి, కొండలవేరు గ్రామాలకు చెందిన మొత్తం ఏడుగురు బాధితులకు ప్రభుత్వం నుండి మంజూరైన రూ. 2,79,000/- విలువ గల చెక్కులను రామ్ మాలిక్ నాయుడు పంపిణీ చేశారు. బాధితుల ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకుంటూ, వారికి ధైర్యాన్ని నింపారు.

సంక్షేమమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యం:

ఈ సందర్భంగా రామ్ మాలిక్ నాయుడు మాట్లాడుతూ.. పేదవాడి ఆరోగ్యానికి, సంక్షేమానికి తెలుగుదేశం-కూటమి ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని తెలిపారు. వైద్య ఖర్చుల భారం వల్ల ఏ ఒక్క కుటుంబం ఆర్థికంగా చితికిపోకూడదన్నదే ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆశయమని కొనియాడారు. కష్టకాలంలో ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు.

ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు.

