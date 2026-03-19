Kaviti Srikakulam: కవిటిలో ఉగాది వేడుకల ఆధ్యాత్మిక శోభ: చింతామణి అమ్మవారి సన్నిధిలో భారీ అన్నసంతర్పణ
Kaviti Srikakulam: శ్రీకాకుళం జిల్లా కవిటి చింతామణి అమ్మవారి ఆలయంలో సొండి కులస్థుల ఆధ్వర్యంలో వైభవంగా జరిగిన ఉగాది వేడుకలు.
కవిటి: శ్రీకాకుళం జిల్లా కవిటి పట్టణంలో ఉగాది పర్వదిన వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. గురువారం చింతామణి అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణంలో సొండి కులస్థుల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఈ ఉత్సవాలను అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించారు. నూతన సంవత్సర ఆరంభం సందర్భంగా పట్టణంలో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంది.
వైభవంగా శోభాయాత్ర:
వేడుకల్లో భాగంగా తొలుత చింతామణి అమ్మవారికి అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు నిర్వహించారు. అనంతరం అమ్మవారి ప్రతిమతో కవిటి పురవీధుల్లో శోభాయాత్రను నిర్వహించారు. మంగళవాయిద్యాలు, భక్తుల కోలాహలం మధ్య సాగిన ఈ యాత్ర స్థానిక శివాలయం వరకు కొనసాగింది. శివాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం యాత్ర తిరిగి ఆలయానికి చేరుకుంది.
భారీ అన్నసంతర్పణ:
ఉత్సవాల అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో భారీ అన్నసంతర్పణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. కవిటి పట్టణంతో పాటు చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి భక్తులు, ప్రజలు వేల సంఖ్యలో తరలివచ్చి అమ్మవారి మహాప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు. భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా సొండి కులస్థుల సంక్షేమ సంఘం ప్రతినిధులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంతో కవిటి పట్టణం భక్తిపారవశ్యంలో మునిగిపోయింది.