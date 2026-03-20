Home ఆంధ్రప్రదేశ్Kanchili: నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీపై డీలర్లకు తహసిల్దార్ దిశానిర్దేశం

Kanchili: నిత్యావసర సరుకుల పంపిణీపై డీలర్లకు తహసిల్దార్ దిశానిర్దేశం

Kanchili: శ్రీకాకుళం జిల్లా కంచిలి మండల తహసిల్దార్ కార్యాలయంలో రేషన్ డీలర్లతో తహసిల్దార్ రమేష్ సమావేశమయ్యారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 20 March 2026 7:24 PM IST
Kanchili
X

కంచిలి: ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం రేషన్ సరుకుల పంపిణీ పారదర్శకంగా జరగాలని, లబ్ధిదారులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలని కంచిలి తహసిల్దార్ రమేష్ ఆదేశించారు. శుక్రవారం కంచిలి తహసిల్దార్ కార్యాలయంలో మండలంలోని ఫెయిర్ ప్రైస్ (ఎఫ్పీ) షాపు డీలర్లతో ఆయన ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు.

పంపిణీ విధానంపై చర్చ:

ఈ సందర్భంగా నిత్యావసర సరుకుల సరఫరా, పంపిణీ ప్రక్రియపై రెవెన్యూ అధికారులతో కలిసి డీలర్లకు పలు సూచనలు చేశారు. ప్రభుత్వం సరఫరా చేసే బియ్యం మరియు ఇతర సరుకులు అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ సకాలంలో అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. పంపిణీ సమయంలో సాంకేతిక ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించారు.

డీలర్లకు దిశానిర్దేశం:

"ప్రభుత్వ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవు. రేషన్ షాపుల వద్ద ప్రజలకు కనీస వసతులు కల్పించాలి. పంపిణీలో పారదర్శకత పాటిస్తూ ప్రజల మన్ననలు పొందాలి" అని తహసిల్దార్ పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల రెవెన్యూ సిబ్బంది, కంచిలి మండలానికి చెందిన రేషన్ డీలర్లు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

Kanchili Tahsildar NewsSrikakulam Ration Dealers MeetingAP Civil Supplies News
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X