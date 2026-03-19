Gonapaputtaga: కళారత్న పిరియా చలపతిరావు: కవిటి గడ్డకు గర్వకారణం

Home ఆంధ్రప్రదేశ్Gonapaputtaga: కళారత్న పిరియా చలపతిరావు: కవిటి గడ్డకు గర్వకారణం

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 19 March 2026 3:26 PM IST
X

అమరావతి/కవిటి: శ్రీకాకుళం జిల్లా కవిటి మండలం బీ.గొనపపుట్టగ గ్రామానికి చెందిన ప్రముఖ కళాకారుడు పిరియా చలపతిరావుకు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2026 సంవత్సరానికి గాను ప్రకటించిన ప్రతిష్ఠాత్మక ‘కళారత్న’ (హంస) పురస్కారాన్ని ఆయన అందుకున్నారు. ఉగాది పర్వదినం సందర్భంగా రాష్ట్ర రాజధానిలో జరిగిన అధికారిక కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు చలపతిరావును ఘనంగా సత్కరించి, అవార్డును అందజేశారు.

కళా సేవలకు దక్కిన గుర్తింపు:

దశాబ్దాలుగా కళారంగంలో పిరియా చలపతిరావు అందిస్తున్న విశిష్ట సేవలను గుర్తించిన ప్రభుత్వం, ఆయనను ఈ అత్యున్నత పురస్కారానికి ఎంపిక చేసింది. అవార్డు ప్రదానోత్సవం సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ.. చలపతిరావు వంటి కళాకారులు మన సంస్కృతికి వారధులని కొనియాడారు. భవిష్యత్తులో ఆయన మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని ఆకాంక్షించారు.

గ్రామంలో పండగ వాతావరణం:

తమ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తికి రాష్ట్ర స్థాయి గుర్తింపు లభించడంతో కవిటి మండలంలో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. బీ.గొనపపుట్టగ గ్రామస్థులు, స్థానిక కళాకారులు మరియు ప్రజా ప్రతినిధులు చలపతిరావుకు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఈ అవార్డు రావడం జిల్లా కళాకారులందరికీ గర్వకారణమని వారు పేర్కొన్నారు.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X