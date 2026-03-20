Indian Railways: మందస ప్రజల దీర్ఘకాలిక కోరిక తీరింది.. కేంద్ర మంత్రి
Indian Railways: మందస రోడ్డు రైల్వే స్టేషన్లో బ్రహ్మపుర - విశాఖపట్నం ఇంటర్సిటీ ఎక్స్ప్రెస్ హాల్ట్ను కేంద్ర మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రారంభించారు.
పలాస: మందస పరిసర ప్రాంత ప్రజల దశాబ్దాల కల నెరవేరింది. మందస రోడ్డు రైల్వే స్టేషన్లో బ్రహ్మపుర - విశాఖపట్నం ఇంటర్సిటీ ఎక్స్ప్రెస్ (18531/18532) రైలు నిలుపుదలను (హాల్ట్) కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు అధికారికంగా ప్రారంభించారు. స్థానిక నాయకులు వెంకన్న చౌదరితో కలిసి ఆయన రైలుకు పచ్చజెండా ఊపి ప్రయాణికులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ప్రజల కోరిక మేరకు ప్రత్యేక చొరవ:
ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు మాట్లాడుతూ.. మందస ప్రాంత ప్రజలు ఎప్పటి నుంచో ఈ రైలు నిలుపుదల కోసం విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారని గుర్తుచేశారు. ప్రజల ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, తాను వ్యక్తిగతంగా కేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ గారితో మాట్లాడి ఈ హాల్ట్ను మంజూరు చేయించినట్లు వెల్లడించారు.
ప్రయాణం మరింత సులభతరం:
ఈ స్టాపింగ్ అందుబాటులోకి రావడంతో మందస మరియు చుట్టుపక్కల మండలాల ప్రజలకు శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం మరియు బ్రహ్మపుర వంటి ప్రధాన నగరాలకు ప్రయాణం సులభతరం కానుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు మరియు వ్యాపారస్తులకు ఈ నిర్ణయం ఎంతో మేలు చేస్తుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రైల్వే మౌలిక వసతుల కల్పనలో ఉత్తరాంధ్రకు పెద్దపీట వేస్తామని ఈ సందర్భంగా మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో రైల్వే అధికారులు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు పాల్గొన్నారు.