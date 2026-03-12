Borewell Scam: నర్సరీల చాటున నీటి మాఫియా.. 10 వేలకు పైగా అక్రమ బోర్లు

Home ఆంధ్రప్రదేశ్Borewell Scam: నర్సరీల చాటున నీటి మాఫియా.. 10 వేలకు పైగా అక్రమ బోర్లు

కుక్కునూరు (ఏలూరు జిల్లా): ఏలూరు జిల్లా కుక్కునూరు మండలంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా విచ్చలవిడిగా సాగుతున్న బోర్ల తవ్వకాలు కలకలం రేపుతున్నాయి.

Published on: 12 March 2026 2:04 PM IST
కుక్కునూరు (ఏలూరు జిల్లా): ఏలూరు జిల్లా కుక్కునూరు మండలంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా విచ్చలవిడిగా సాగుతున్న బోర్ల తవ్వకాలు కలకలం రేపుతున్నాయి. అధికారుల పర్యవేక్షణ కరువవడంతో ఇటు అటవీ భూములు, అటు ప్రభుత్వ భూముల్లో యథేచ్ఛగా బోర్ల డ్రిల్లింగ్ సాగుతోంది. ఈ వ్యవహారం వల్ల భావితరాలకు నీటి కష్టాలు తప్పవని స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

నర్సరీల చాటున నీటి దోపిడీ

మండలంలోని బంజరాగూడెం, తొండిపాక, ఇబ్రహీంపేట, మిట్టగూడెం, గణపవరం సహా సుమారు 10కి పైగా గ్రామాల్లో జామాయిల్, జామ క్లోన్ నర్సరీల వ్యాపారం మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా సాగుతోంది. కొందరు వ్యక్తులు అటవీ, ప్రభుత్వ భూములను ఆక్రమించుకుని నర్సరీలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఒక్కో నర్సరీ ఆవరణలో రెండు నుంచి మూడు బోర్లను అనుమతులు లేకుండానే తవ్వుతున్నారు. సమాచారం ప్రకారం మండల వ్యాప్తంగా సుమారు 10 వేలకు పైగా అక్రమ బోర్లు వెలిశాయి. పొరుగు రాష్ట్రమైన తెలంగాణకు చెందిన రిగ్గు యంత్రాలతో అర్ధరాత్రి వేళల్లో ఈ తవ్వకాలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

రాజకీయ అండ.. అధికారుల మౌనం!

ఈ అక్రమ వ్యాపారానికి కొందరు రాజకీయ నాయకుల అండదండలు పుష్కలంగా ఉన్నాయనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ భూములను లీజుకు ఇస్తూ కొందరు సొమ్ము చేసుకుంటుండగా, అటవీ మరియు రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు మాత్రం చూసీచూడనట్టు వ్యవహరిస్తున్నారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. సోలార్ మరియు నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా ఉండటంతో మోటార్ల ద్వారా భూగర్భ జలాలను తోడేస్తూ నర్సరీలకు ఉపయోగిస్తున్నారు.

స్పందించని అధికారులు

భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోతే భవిష్యత్తులో సాగు, తాగునీటి ఎద్దడి ఏర్పడే ప్రమాదం ఉందని పర్యావరణవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా జిల్లా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి, అనుమతులు లేని బోర్లను తక్షణమే తొలగించాలని మరియు ప్రభుత్వ భూముల ఆక్రమణదారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కుక్కునూరు వాసులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

