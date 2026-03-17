Tirupati: తిరుపతి ఆటోనగర్‌లో అగ్నిప్రమాదం.. వేస్టేజ్ దుకాణాల్లో ఎగిసిపడుతున్న మంటలు!

Updated on: 17 March 2026 8:38 PM IST
తిరుపతి: తిరుపతి నగరంలోని ఆటోనగర్ పారిశ్రామిక వాడలో మంగళవారం భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఒక వేస్టేజ్ దుకాణంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు.

వ్యాపించిన మంటలు.. కమ్ముకున్న పొగలు

ప్రమాద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో, మంటలు వేగంగా పక్కనే ఉన్న మరో షాపుకు కూడా వ్యాపించాయి.

దట్టమైన పొగ: వేస్టేజ్ సామగ్రి తగలబడటంతో ఆ ప్రాంతమంతా దట్టమైన నల్లటి పొగలు కమ్ముకున్నాయి. దీంతో ఊపిరాడక సమీపంలోని ప్రజలు, కార్మికులు భయంతో పరుగులు తీశారు.

సమయస్ఫూర్తి: స్థానికులు వెంటనే అగ్నిమాపక కేంద్రానికి సమాచారం అందించారు.

రంగంలోకి అగ్నిమాపక సిబ్బంది

సమాచారం అందుకున్న వెంటనే రెండు అగ్నిమాపక శకటాలు ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నాయి. ఫైర్ సిబ్బంది ప్రస్తుతం మంటలను అదుపు చేసేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. మంటలు ఇతర దుకాణాలకు వ్యాపించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండవచ్చని ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. ఈ ఘటనలో ఆస్తి నష్టం భారీగానే ఉండవచ్చని అంచనా.

