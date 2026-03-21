విశాఖ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం.. గాజువాకలో ఈషా రెబ్బ సందడి

గాజువాక టౌన్‌లో ‘కలర్స్ 2.0’ వెల్నెస్ సెంటర్‌ను హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బ ప్రారంభించారు. అంతర్జాతీయ స్థాయి టెక్నాలజీతో బరువు తగ్గుదల, స్కిన్ మరియు హెయిర్ కేర్ సేవలను కలర్స్ హెల్త్‌కేర్ అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

Updated on: 21 March 2026 8:48 PM IST
గాజువాకలో హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బ సందడి.. కలర్స్ 2.0 ప్రారంభం

గాజువాక (విశాఖపట్నం): ప్రముఖ వెల్నెస్ మరియు హెల్త్‌కేర్ సంస్థ ‘కలర్స్’ తన 54వ బ్రాంచీని ‘కలర్స్ 2.0’ పేరుతో గాజువాకలో అట్టహాసంగా ప్రారంభించింది. శనివారం జరిగిన ఈ వేడుకకు టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి, జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు.

ఆరోగ్యంతోనే అందం - ఈషా రెబ్బ:

ఈ సందర్భంగా ఈషా రెబ్బ మాట్లాడుతూ.. నేటి ఆధునిక జీవనశైలిలో ఫిట్‌నెస్‌కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అత్యంత అవసరమని అన్నారు. "ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే అందం దానంతట అదే సిద్ధిస్తుంది. పోషకాహారం తీసుకోవడం, సరైన వెల్నెస్ చికిత్సలు పొందడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది" అని ఆమె పేర్కొన్నారు. విశాఖపట్నం అంటే తనకు ఎంతో ఇష్టమని, ఇక్కడ అంతర్జాతీయ స్థాయి టెక్నాలజీతో వెల్నెస్ సేవలు అందుబాటులోకి రావడం సంతోషకరమని అన్నారు. తన కెరీర్ గురించి ప్రస్తావిస్తూ ప్రస్తుతం రెండు సినిమాల్లో నటిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

22 ఏళ్ల నమ్మకం - 54వ బ్రాంచ్:

కలర్స్ హెల్త్‌కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ వెంకట శివాజీ కూన మాట్లాడుతూ, గాజువాకతో తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. తాము 22 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవంతో, 250 మంది న్యూట్రిషనిస్టులు, 100 మందికి పైగా వైద్య నిపుణులతో సేవలు అందిస్తున్నామని తెలిపారు. కేవలం బరువు తగ్గడమే కాకుండా, దాని ద్వారా వచ్చే 90 రకాల అనారోగ్య సమస్యలను నివారించడమే తమ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.

అత్యాధునిక టెక్నాలజీ:

మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డా. విజయ్ కృష్ణ, ఆపరేషన్స్ డైరెక్టర్ కృష్ణంరాజు మాట్లాడుతూ.. ‘కలర్స్ 2.0’లో యూఎస్-ఎఫ్‌డీఏ (US-FDA) ఆమోదం పొందిన అత్యాధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నామని చెప్పారు. దేశవ్యాప్తంగా 51 మంది డెర్మటాలజిస్టులతో సేవలు అందిస్తున్న ఏకైక వెల్నెస్ సంస్థగా కలర్స్ గుర్తింపు పొందిందని, అధిక బరువు, చర్మం మరియు జుట్టు సమస్యలకు ఇక్కడ శాశ్వత పరిష్కారాలు లభిస్తాయని వివరించారు. జైదీప్ నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ప్రముఖులు, పెద్ద సంఖ్యలో యువత పాల్గొని సందడి చేశారు.

Eesha Rebba GajuwakaColors 2.0 LaunchColors Healthcare VizagGajuwaka Local News
Related Stories
