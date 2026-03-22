Nandigama: అకాల వర్షం.. అన్నదాతకు తీరని కష్టం!
Nandigama: ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ నియోజకవర్గంలో కురిసిన అకాల వర్షాలకు పంట పొలాలు పూర్తిగా నేలకొరిగాయి. ముఖ్యంగా కంచికచర్ల మండలం గొట్టుముక్కల గ్రామంలో పంటలు ధ్వంసమై రైతన్నలకు నష్టం వాటిల్లింది.
నందిగామ: ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ నియోజకవర్గంలో ప్రకృతి కన్నెర్రజేసింది. అకాల వర్షం రైతన్నల ఆశలపై నీళ్లు చల్లింది. బలమైన ఈదురుగాలులు, ఉరుములతో కూడిన భారీ వర్షం కురవడంతో సాగు చేసిన పంటలు పూర్తిగా నేలకొరిగాయి. చేతికందే సమయంలో పంట నాశనం కావడంతో రైతులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.
ధ్వంసమైన ఉద్యానవన పంటలు:
కంచికచర్ల మండలం గొట్టుముక్కల గ్రామంలో వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. ఇక్కడ సాగు చేసిన అరటి, బొప్పాయి, మునగ, మొక్కజొన్న పంటలు ఈదురుగాలులకు తట్టుకోలేక నేలకూలాయి. లక్షలాది రూపాయలు అప్పులు చేసి పెట్టుబడి పెట్టామని, ఇప్పుడు కనీసం పెట్టుబడి కూడా తిరిగి వచ్చే పరిస్థితి లేదని రైతులు వాపోతున్నారు.
అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై ఆగ్రహం:
పంట నష్టం జరిగిన వెంటనే అధికారులు వచ్చి పరిశీలించి వెళ్లారని, కానీ ఇప్పటివరకు నష్టపరిహారం కోసం ఎలాంటి నమోదు (Crop Loss Registration) ప్రక్రియ చేపట్టలేదని రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. కేవలం వచ్చి చూడటమే తప్ప, తమకు జరిగే న్యాయం గురించి ఎవరూ మాట్లాడటం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రభుత్వానికి విన్నపం:
పెట్టుబడి పోయి అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోతున్నామని, ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి క్షేత్రస్థాయిలో పంట నష్టాన్ని అంచనా వేయాలని రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. తమను ఆదుకునేందుకు యుద్ధ ప్రాతిపదికన నష్టపరిహారం చెల్లించాలని గొట్టుముక్కల గ్రామ రైతులు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు.