Srisailam: భక్తులతో కిక్కిరిసిన శ్రీశైలం. 3 రోజుల పాటు ఆర్జిత సేవలు రద్దు!

Srisailam: శ్రీశైల భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి అమ్మవార్ల దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు. రద్దీ దృష్ట్యా 3 రోజుల పాటు ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేసిన అధికారులు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 23 March 2026 10:49 AM IST
శ్రీశైలం (నంద్యాల జిల్లా): నంద్యాల జిల్లాలోని ప్రముఖ శైవక్షేత్రం శ్రీశైలం భక్తజనసందోహంతో కిక్కిరిసిపోయింది. సెలవు దినాలు కావడంతో స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకునేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాక దేశం నలుమూలల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. క్షేత్రమంతా శివనామస్మరణతో మారుమోగుతోంది.

వేకువజాము నుంచే పుణ్యస్నానాలు:

భక్తులు తెల్లవారుజాము నుంచే పాతాళగంగలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి, మొక్కులు తీర్చుకునేందుకు క్యూలైన్లలో వేచి ఉన్నారు. దర్శనం కోసం భక్తులు కంపార్ట్‌మెంట్లలో బారులు తీరడంతో స్వామివారి దర్శనానికి సుమారు 3 గంటల సమయం పడుతోంది.

ఆర్జిత సేవలు రద్దు - అధికారుల కీలక నిర్ణయం:

భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దేవస్థానం అధికారులు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు:

శని, ఆది, సోమవారాల్లో: ఆర్జిత అభిషేకాలు, కుంకుమార్చన సేవలను తాత్కాలికంగా నిలుపుదల చేశారు.

దర్శన విధానం: సామాన్య భక్తులకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఉచిత, శీఘ్ర, అతిశీఘ్ర దర్శనాల ద్వారా భక్తులను అనుమతిస్తున్నారు.

బ్రేక్ దర్శనాలు: ఆన్‌లైన్‌లో విఐపి బ్రేక్ టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న వారికి రోజుకు రెండు విడతలుగా (ఉదయం 7:30 మరియు రాత్రి 9:00 గంటలకు) మాత్రమే స్పర్శ దర్శనానికి అనుమతి ఇస్తున్నారు.

భక్తులకు సౌకర్యాలు:

క్యూలైన్లలో వేచి ఉన్న భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. క్యూలైన్లు, కంపార్ట్‌మెంట్లలో ఉన్న వారికి ఎప్పటికప్పుడు అల్పాహారం, బిస్కెట్లు, మంచినీరు అందజేస్తున్నట్లు దేవస్థానం ఈవో శ్రీనివాసరావు తెలిపారు.

