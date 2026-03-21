MLA Gouthu Sireesha: హేమశ్రీకి అండగా గౌతు శిరీష, శివాజీ!
MLA Gouthu Sireesha: పలాసలో మానవత్వం పరిమళించింది. కిడ్నీ మార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న హేమశ్రీకి సోంపేటకు చెందిన మల్లా ప్రతాప్ దంపతులు 80 వేల ఆర్థిక సాయం అందించారు.
పలాస: కష్టాల్లో ఉన్న వారిని ఆదుకోవడంలో తాము ఎప్పుడూ ముందుంటామని పలాస ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష, మాజీ మంత్రి గౌతు శ్యామ్ సుందర్ శివాజీ మరోసారి చాటుకున్నారు. కిడ్నీ మార్పిడి శస్త్రచికిత్స చేయించుకుని ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న హేమశ్రీ అనే చిన్నారి కుటుంబానికి వారు భరోసా కల్పించారు.
మల్లా ప్రతాప్ దంపతుల ఉదారత:
సోంపేటకు చెందిన మల్లా ప్రతాప్, నర్మదా దంపతులు హేమశ్రీ చికిత్స నిమిత్తం 80,000 రూపాయల ఆర్థిక సాయాన్ని ప్రకటించారు. ఈ మొత్తాన్ని శనివారం పలాసలో ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష మరియు మాజీ మంత్రి గౌతు శివాజీ చేతుల మీదుగా బాధిత కుటుంబ సభ్యులకు అందజేశారు.
కుటుంబానికి పెద్ద ఊరట:
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష మాట్లాడుతూ.. కిడ్నీ మార్పిడి వంటి ఖరీదైన శస్త్రచికిత్స జరిగిన సమయంలో ఇలాంటి ఆర్థిక సాయం ఆ కుటుంబానికి పెద్ద ఊరటనిస్తుందని పేర్కొన్నారు. దాతలు ముందుకు వచ్చి ఒక బిడ్డ ప్రాణాన్ని కాపాడటానికి చూపిన ఉదారత ప్రశంసనీయమని కొనియాడారు. హేమశ్రీ త్వరగా కోలుకోవాలని, ఆ కుటుంబం మళ్ళీ చిరునవ్వుతో ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. బాధితులకు అండగా నిలబడటం తమ బాధ్యతని, భవిష్యత్తులోనూ ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలను ప్రోత్సహిస్తామని గౌతు శివాజీ తెలిపారు.