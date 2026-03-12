Gas Shortage: గ్యాస్ కొరతతో కర్నూలులో హోటళ్ల ఇబ్బందులు.. అసోసియేషన్ ఆవేదన

Home ఆంధ్రప్రదేశ్Gas Shortage: గ్యాస్ కొరతతో కర్నూలులో హోటళ్ల ఇబ్బందులు.. అసోసియేషన్ ఆవేదన

Gas Shortage : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల ప్రభావంతో గ్యాస్ సరఫరా తగ్గి కర్నూలులో హోటల్ రంగం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోంది. గ్యాస్ ధరల పెరుగుదల, కృత్రిమ కొరతపై అసోసియేషన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

Published on: 12 March 2026 5:39 PM IST
Gas Shortage : పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల ప్రభావం భారతదేశంపై కూడా పడుతోంది. ముఖ్యంగా గ్యాస్ సరఫరాపై ప్రభావం చూపడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గ్యాస్ కొరత సమస్య తలెత్తుతున్నట్లు వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితి కారణంగా హోటల్ రంగం తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోందని కర్నూలు హోటల్ అసోసియేషన్ సభ్యులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

గ్యాస్ సరఫరా సకాలంలో అందకపోవడంతో హోటల్ నిర్వహణలో అనేక సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని వారు పేర్కొన్నారు. రోజువారీ వంట పనులకు అవసరమైన గ్యాస్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో వ్యాపార కార్యకలాపాలు సజావుగా కొనసాగించడం కష్టంగా మారిందని హోటల్ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. కొన్నిచోట్ల గ్యాస్ సిలిండర్లు సమయానికి అందకపోవడంతో హోటళ్లలో వంట పనులు ఆలస్యమవుతున్నాయని, దీని ప్రభావం కస్టమర్ల సేవలపై కూడా పడుతోందని తెలిపారు.

ఇప్పటికే గ్యాస్ ధరలు పెరగడం వల్ల హోటల్ నిర్వహణ ఖర్చులు భారీగా పెరిగిపోయాయని అసోసియేషన్ సభ్యులు అంటున్నారు. ధరల పెరుగుదలతో చిన్న, మధ్య తరహా హోటళ్లు ఎక్కువగా నష్టపోతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ముందస్తు ప్రణాళికలు లేకుండా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గ్యాస్ ధరలను పెంచడం వ్యాపార వర్గాలపై మరింత భారం మోపిందని వారు అభిప్రాయపడ్డారు.

ఇంకొవైపు గ్యాస్ సరఫరాలో లోపాలు ఉన్నప్పటికీ కొన్ని గ్యాస్ ఎజెన్సీలు కృత్రిమ కొరత సృష్టిస్తున్నాయని కూడా హోటల్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు ఆరోపిస్తున్నారు. గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరా సమయానికి జరగకపోవడం, కొన్నిచోట్ల ఎక్కువ ధరలకు సిలిండర్లు విక్రయిస్తున్నట్లు సమాచారం వస్తోందని వారు తెలిపారు. దీనిపై సంబంధిత అధికారులు దృష్టి సారించి సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

గ్యాస్ కొరత సమస్య కొనసాగితే హోటల్ రంగం తీవ్ర నష్టాలను ఎదుర్కొనే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని అసోసియేషన్ సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గ్యాస్ సరఫరాను సక్రమంగా కొనసాగించేందుకు ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.

