Srikakulam: జనం మెచ్చిన నాయకుడు.. పేదల పక్షపాతి చంటి అకాల మరణం!
Srikakulam: మెరకముడిదాం మండలం ఉత్తరావల్లి మాజీ సర్పంచ్ మండల రమణ మోహన రావు (చంటి) అకాల మరణంపై ఎమ్మెల్యే కిమిడి కళావెంకటరావు సంతాపం.
చీపురుపల్లి / మెరకముడిదాం: మెరకముడిదాం మండలం ఉత్తరావల్లి గ్రామానికి చెందిన తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ సర్పంచ్ మండల రమణ మోహన రావు (చంటి) అకాల మరణం చెందారు. ఈ వార్త తెలిసిన వెంటనే టీడీపీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు, మాజీ మంత్రి మరియు స్థానిక ఎమ్మెల్యే శ్రీ కిమిడి కళావెంకటరావు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.
పార్థివదేహానికి నివాళులు:
చంటి గారి మరణవార్త విన్న వెంటనే ఎమ్మెల్యే కిమిడి కళావెంకటరావు గారు ఆయన నివాసానికి చేరుకున్నారు. చంటి గారి పార్థివదేహాన్ని సందర్శించి, పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం వారి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి, ధైర్యం చెప్పారు.
తీరని లోటు:
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ.. చంటి గారి మరణం పార్టీకి, ముఖ్యంగా మెరకముడిదాం మండలానికి తీరని లోటని పేర్కొన్నారు. "సర్పంచ్గా ఆయన అందించిన సేవలు, నియోజకవర్గంలో పార్టీ బలోపేతానికి చేసిన కృషి మరువలేనిది. నిరంతరం ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం శ్రమించిన నిబద్ధత గల నాయకుడిని కోల్పోవడం అత్యంత బాధాకరం" అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో మండల, గ్రామ స్థాయి టీడీపీ నాయకులతో పాటు కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని చంటి గారికి తుది నివాళులు అర్పించారు.