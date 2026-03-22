Srisailam: ఉగాది ఉత్సవాల ఎఫెక్ట్.. మల్లన్న హుండీ ఫుల్!
Srisailam: శ్రీశైల మల్లన్న క్షేత్రంలో ఉగాది మహోత్సవాల వేళ భక్తులు రికార్డు స్థాయిలో కానుకలు సమర్పించారు.
శ్రీశైలం: ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటైన శ్రీశైల మహాక్షేత్రం మల్లన్న సన్నిధిలో ఉగాది మహోత్సవాల సందర్భంగా భక్తులు రికార్డు స్థాయిలో కానుకలు సమర్పించారు. గత 30 రోజులకు సంబంధించి నిర్వహించిన ఉభయ, పరివార ఆలయాల హుండీ లెక్కింపులో దేవస్థానానికి భారీ ఆదాయం సమకూరిందని ఈవో శ్రీనివాసరావు వెల్లడించారు.
రికార్డు స్థాయి ఆదాయం:
అక్కమహాదేవి అలంకార మండపంలో పటిష్టమైన భద్రత మరియు నిఘా నేత్రాల (CCTV) మధ్య ఈ లెక్కింపు ప్రక్రియ జరిగింది.
నగదు: మొత్తం ₹7,19,58,064 (ఏడు కోట్ల పందొమ్మిది లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల అరవై నాలుగు రూపాయలు) నగదు రూపంలో లభించింది.
బంగారం: 122 గ్రాముల 200 మిల్లీ గ్రాముల బంగారం.
వెండి: 6 కేజీల 550 గ్రాముల వెండిని భక్తులు కానుకలుగా సమర్పించారు.
విదేశీ కరెన్సీ వెల్లువ:
తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు కన్నడ, మహారాష్ట్ర మరియు ఇతర విదేశీ భక్తులు కూడా పెద్ద ఎత్తున రావడంతో విదేశీ కరెన్సీ కూడా భారీగా లభించింది. వాటి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
అమెరికా: 624 యూఎస్ఏ డాలర్లు
యూకే: 20 ఇంగ్లాండ్ పౌండ్లు
యూరోప్: 70 యూరోలు
కెనడా: 60 డాలర్లు, ఆస్ట్రేలియా: 25 డాలర్లు
వీటితో పాటు యూఏఈ దిర్హామ్స్, సౌదీ రియాల్స్, సింగపూర్ డాలర్లు, మలేషియా రింగిట్స్, కువైట్ దినార్ మరియు న్యూజిలాండ్ డాలర్లు కూడా హుండీలో లభించాయి.
పకడ్బందీ లెక్కింపు:
దేవస్థానం ఈవో శ్రీనివాసరావు, ట్రస్ట్ బోర్డ్ సభ్యుల సమక్షంలో జరిగిన ఈ లెక్కింపులో ఆలయ అన్ని విభాగాల అధికారులు, సిబ్బంది మరియు శివసేవకులు పాల్గొన్నారు. ఉగాది ఉత్సవాల వేళ భక్తుల రద్దీ ఊహించని విధంగా ఉండటంతో ఈ స్థాయి ఆదాయం లభించినట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.