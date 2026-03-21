Vizianagaram: చీపురుపల్లిలో 'ఆకాశ' నిఘా.. పేకాట, మద్యం ఆడితే జైలుకే!

చీపురుపల్లిలో డ్రోన్ కెమెరాలతో పోలీసుల నిఘా. బహిరంగంగా మద్యం సేవించిన 12 మందిపై కేసులు నమోదు చేసిన ఎస్ఐ దామోదర్ రావు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 21 March 2026 10:27 AM IST
Vizianagaram
Vizianagaram: చీపురుపల్లిలో 'ఆకాశ' నిఘా.. పేకాట, మద్యం ఆడితే జైలుకే!

చీపురుపల్లి: జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు చీపురుపల్లి పోలీసులు నిఘా ముమ్మరం చేశారు. శనివారం సాయంత్రం 5 గంటల నుండి 6 గంటల వరకు చీపురుపల్లి టౌన్ ఏరియా, గుడ్లవాని చెరువు మెట్ట కాలనీ ప్రాంతాల్లో డ్రోన్ కెమెరాల సహాయంతో ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ తనిఖీల్లో బహిరంగంగా మద్యం సేవించి (Open Drinking) శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తున్న 12 మందిని పోలీసులు గుర్తించి, వారిపై కేసులు నమోదు చేశారు.

నిందితులపై కఠిన చర్యలు:

పట్టుబడిన 12 మందిని త్వరలోనే కోర్టులో ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ ఎల్. దామోదర్ రావు మరియు పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

పోలీసుల హెచ్చరిక:

ఈ సందర్భంగా ఎస్ఐ మాట్లాడుతూ.. పట్టణంలో చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే సహించేది లేదని హెచ్చరించారు.

ముఖ్యంగా:

బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మద్యం సేవించడం.

పేకాట వంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలు నిర్వహించడం.

గుంపులు గుంపులుగా చేరి అల్లర్లకు పాల్పడటం.

ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడే వారిని డ్రోన్ కెమెరాల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు కనిపెడుతున్నామని, నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రజలను కోరారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

