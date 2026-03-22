ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు చేపడుతున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలకు ఆకర్షితులై దేవనకొండ మండలంలో తెలుగుదేశం పార్టీలోకి భారీ చేరికలు కొనసాగుతున్నాయి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 22 March 2026 7:06 PM IST
Tuvvadoddi
చంద్రబాబు పాలనకు ఆకర్షితులై.. సైకిల్ ఎక్కిన తువ్వదొడ్డి గ్రామం

దేవనకొండ (ఆలూరు): ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలో రాష్ట్రంలో సాగుతున్న అభివృద్ధి పథకాలు, సంక్షేమ పాలన పట్ల ప్రజలు విశేషంగా ఆకర్షితులవుతున్నారు. ఆలూరు నియోజకవర్గంలోని దేవనకొండ మండలంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభంజనం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

ఘనంగా పార్టీ తీర్థం:

దేవనకొండలోని టీడీపీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో గుండ్లకొండ గ్రామపంచాయతీ పరిధిలోని తువ్వదొడ్డి గ్రామానికి చెందిన సుమారు 10 కుటుంబాలు తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు. ఆలూరు నియోజకవర్గ ఇన్-ఛార్జ్ వైకుంఠం జ్యోతి వారికి పసుపు కండువాలు కప్పి పార్టీలోకి సాదరంగా ఆహ్వానించారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకుంటున్న సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు, ప్రజాహిత పాలనే తమను పార్టీ వైపు నడిపించాయని ఈ సందర్భంగా చేరిన వారు తెలిపారు.

శక్తివంతంగా చేరికలు:

మండల కన్వీనర్ విజయ్ భాస్కర్ గౌడ్, కర్నూలు పార్లమెంట్ ప్రధాన కార్యనిర్వహణ కార్యదర్శి గుండ్లకొండ రాందాస్ గౌడ్ నేతృత్వంలో ఈ చేరికల ప్రక్రియ ఉత్సాహంగా సాగింది. పార్టీలో చేరిన వారిలో చిన్న మద్దిలేటి, సుధాకర్, గంగాధర్, తలారి నరసింహుడు, గువ్వల గంగన్న, మధుసూదన్, చిన్న రామలింగడు, మహేష్ ఆచారి, రామాంజనేయులు తదితరులు ఉన్నారు.

కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న నేతలు:

ఈ కార్యక్రమంలో మండల సొసైటీ చైర్మన్ రాజశేఖర్ గౌడ్, మల్లికార్జున గౌడ్, చంద్రశేఖర్ గౌడ్, నాగరాజు గౌడ్, పొట్లపాడు వెంకటేష్, కాకర్ల శాంతకుమార్, గుండ్లకొండ ఎంపీటీసీ, అలారుదిన్నె విజయ్ కుమార్ తో పాటు పెద్ద సంఖ్యలో టీడీపీ నాయకులు మరియు కార్యకర్తలు పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. రాబోయే రోజుల్లో నియోజకవర్గంలో టీడీపీ మరింత బలోపేతం అవుతుందని నేతలు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

