Home ఆంధ్రప్రదేశ్కార్గో ఎయిర్పోర్ట్ వద్దు.. భూసేకరణ ఆపాలి వామపక్షాల నిరసన గళం

కార్గో ఎయిర్పోర్ట్ వద్దు.. భూసేకరణ ఆపాలి వామపక్షాల నిరసన గళం

ఉద్దానం ప్రాంతంలో కార్గో ఎయిర్పోర్ట్ రద్దు చేయాలని, బలవంతపు భూసేకరణ ఆపాలని డిమాండ్ చేస్తూ వామపక్ష పార్టీలు నిరసనలకు పిలుపునిచ్చాయి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 20 March 2026 9:16 PM IST
Uddanam
X

కార్గో ఎయిర్పోర్ట్ వద్దు.. భూసేకరణ ఆపాలి వామపక్షాల నిరసన గళం

శ్రీకాకుళం: ఉద్దానం ప్రాంతంలో ప్రతిపాదిత కార్గో ఎయిర్పోర్ట్ నిర్మాణాన్ని రద్దు చేయాలని మరియు బలవంతపు భూసేకరణను తక్షణమే నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ వామపక్ష పార్టీలు ఉమ్మడి పోరాటానికి పిలుపునిచ్చాయి. స్థానిక సిఐటియు కార్యాలయంలో జరిగిన సభలో సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి డి. గోవిందరావు, సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి చాపర వెంకటరమణ, సిపిఐ ఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ నేత తాండ్ర ప్రకాష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

నిరసన ప్రణాళిక:

ప్రభుత్వ వైఖరిని నిరసిస్తూ ఈ నెల మార్చి 23 నుండి 31 వరకు ప్రభావిత గ్రామాలన్నింటిలో ప్రజలు, రైతులు నల్ల రిబ్బన్లు (Black Ribbons) ధరించి నిరసనలు తెలియజేయాలని నేతలు కోరారు. పోలీసు నిర్బంధాన్ని ఎత్తివేసి, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా సభలు నిర్వహించుకునే అవకాశం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు.

కేంద్ర మంత్రిపై విమర్శల జడివాన:

ఈ సందర్భంగా నేతలు మాట్లాడుతూ కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడుపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు:

జీడి రైతుల మోసం: ఎన్నికల ముందు జీడికి గిట్టుబాటు ధర, జీడి బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చి, ఇప్పుడు లక్షలాది జీడి మొక్కలను నరికి ఉద్దానాన్ని విధ్వంసం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

కార్పొరేట్ సేవ: ప్రజల సంపదను కార్పొరేట్లకు కట్టబెట్టే హక్కు మంత్రికి ఎవరు ఇచ్చారని ప్రశ్నించారు.

పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు: జిల్లాలో రిజర్వాయర్లు, పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయలేని వారు, అభివృద్ధి పేరుతో విధ్వంసానికి పూనుకుంటున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.

పర్యావరణ ముప్పు:

లక్షలాది చెట్లను నరకడం వల్ల పర్యావరణానికి తీవ్ర ముప్పు ఏర్పడుతుందని, దీనివల్ల వేలాది మంది ఉపాధి కోల్పోయి వలసలు పెరుగుతాయని నేతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. జీడి రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పిస్తేనే ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుందని వారు స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రైతు సంఘం నేతలు కె. మోహన్ రావు, వంకల మాధవరావు, తెప్పల అజయ్ కుమార్ మరియు కార్గో పోరాట కమిటీ సభ్యులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

Uddanam Cargo Airport Protest, CPM CPI Protest Srikakulam, Ram Mohan Naidu Kinjarapu
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X