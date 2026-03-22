మున్సిపాలిటీలో అధ్వాన్నంగా తాగునీటి సరఫరా.. పట్టించుకోని అధికారులు
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాలకొండ మున్సిపాలిటీలో మంచినీటి సరఫరా అధ్వాన్నంగా తయారైందని సీపీఎం పట్టణ నాయకులు మండిపడ్డారు.
పాలకొండ: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాలకొండ మున్సిపాలిటీలో మంచినీటి సరఫరా తీరుపై సీపీఎం నాయకులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గత అనేక సంవత్సరాలుగా పట్టణంలో తాగునీటి వ్యవస్థ అధ్వాన్నంగా మారిందని, అధికారులు నిర్లక్ష్యం వీడాలని డిమాండ్ చేశారు.
బురద నీటితో ప్రజల బెంబేలు:
ఆదివారం విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో సీపీఎం పట్టణ నాయకులు దావాలా రమణారావు, ఏ. లక్ష్మణరావు, ఎం. రమేష్ తదితరులు మాట్లాడుతూ.. మున్సిపాలిటీలో సరఫరా అవుతున్న నీరు కొన్ని వీధుల్లో బురదమయంగా, దుర్గంధంతో వస్తోందని ఆరోపించారు. పట్టణ జనాభాకు సరిపడా నీటిని అందించడంలో మున్సిపల్ అధికారులు పూర్తిగా విఫలమయ్యారని విమర్శించారు. మురికి కాలువలతో కలిసిపోయిన పైప్లైన్ల వల్ల కలుషిత నీరు సరఫరా అవుతోందని, దీనివల్ల ప్రజలు రోగాల బారిన పడే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
అధికారులకు డెడ్లైన్:
అనేక వీధుల్లో పబ్లిక్ ట్యాపులకు సక్రమంగా నీరు రావడం లేదని, ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని నేతలు పేర్కొన్నారు. మున్సిపల్ అధికారులు తక్షణమే స్పందించి:
కలుషితమైన మరియు పాతబడిన పైప్లైన్లను యుద్ధ ప్రాతిపదికన మార్చాలి. ప్రతిరోజూ నాణ్యమైన మంచినీటిని సరఫరా చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. లోపాలను సరిదిద్ది ప్రజల దాహార్తిని తీర్చాలి.
ఉద్యమిస్తాం:
మున్సిపల్ యంత్రాంగం ఈ సమస్యలపై త్వరగా స్పందించని యెడల, పట్టణ ప్రజలను ఏకం చేసి మున్సిపల్ కార్యాలయం ఎదుట పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమిస్తామని సీపీఎం నాయకులు హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో నాయకులు జి. హేమ సుందర్, ఎస్. నారాయణరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.