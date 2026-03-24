Amaravati: రాజధానిలో వరుస మంటలు.. విచారణకు ఆదేశం
Amaravati: రాజధాని అమరావతిలో వరుసగా జరుగుతున్న అగ్నిప్రమాదాలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సమీక్ష నిర్వహించారు.
Amaravati: అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలో వరుసగా చోటుచేసుకుంటున్న అగ్నిప్రమాద ఘటనలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేయడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. రాజధాని అమరావతిలో జరుగుతున్న అగ్నిప్రమాదాలపై పూర్తి స్థాయి విచారణ జరిపి వాస్తవాలను వెలికితీయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.
ఇటీవల కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తరువాత వరుసగా అగ్నిప్రమాదాలు చోటుచేసుకోవడం అనుమానాలకు తావిస్తోంది. సాధారణ ప్రమాదాలా, లేకపోతే దాని వెనుక ఏదైనా కుట్ర కోణం ఉందా అనే అంశంపై లోతైన విచారణ అవసరమని ముఖ్యమంత్రి భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా రాజధాని ప్రాంతంలో భారీ స్థాయిలో నిర్మాణ పనులు వేగంగా సాగుతున్న వేళ ఇలాంటి ఘటనలు చోటుచేసుకోవడం యాదృచ్ఛికం కాదనే సందేహం వ్యక్తమవుతోంది.
రాయపూడి ప్రాంతంలో హెచ్వోడీ టవర్ల నిర్మాణ స్థలంలో పైపులు దగ్ధం కావడం ఈ అనుమానాలను మరింత పెంచింది. ఈ ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా సమీక్ష నిర్వహించి, పోలీసు ఉన్నతాధికారుల నుంచి వివరాలు సేకరించారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయం, ఫైర్ సర్వీసుకు సమాచారం అందిన సమయం, మంటలు వేగంగా వ్యాపించడానికి కారణాలు వంటి అంశాలపై ఆయన ప్రత్యేకంగా ఆరా తీశారు. ఫోరెన్సిక్ ఆధారాల ద్వారా అసలు కారణాలను కనుగొనాలని స్పష్టం చేశారు.
ఈ ఘటనల నేపథ్యంలో భద్రతా చర్యలను మరింత కట్టుదిట్టం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని సీఎం పేర్కొన్నారు. రాజధాని ప్రాంతంలో కోట్ల రూపాయల విలువైన నిర్మాణ సామగ్రి నిల్వలో ఉన్నందున, వాటి భద్రత అత్యంత కీలకమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ క్రమంలో నిర్మాణ సంస్థలు తమ యార్డుల్లో తప్పనిసరిగా సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. అలాగే వ్యక్తిగత భద్రతా సిబ్బందిని నియమించుకోవాలని సూచించారు.
పోలీసు శాఖ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. నిర్మాణ ప్రాంతాల వద్ద అదనపు పెట్రోలింగ్ నిర్వహించడంతో పాటు అనుమానాస్పద కదలికలపై నిఘా పెంచాలని ఆదేశించారు. అవసరమైతే డ్రోన్ కెమెరాల ద్వారా కూడా పర్యవేక్షణ చేపట్టాలని సూచించారు. రాజధాని ప్రాంతంలో శాంతిభద్రతలు దెబ్బతినేలా ఎవరైనా ప్రయత్నిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన హెచ్చరించారు.
ఇక నిర్మాణ సంస్థల బాధ్యత కూడా కీలకమని సీఎం గుర్తుచేశారు. తమ వద్ద ఉన్న సామగ్రి భద్రతపై వారు నిర్లక్ష్యం వహించకూడదని సూచించారు. భద్రతా ప్రమాణాలను పాటించడం ద్వారా ఇలాంటి ఘటనలను నివారించవచ్చని తెలిపారు. అనుమానితులపై అప్రమత్తంగా ఉండటం, వారి కదలికలను గమనించడం ద్వారా ప్రమాదాలను ముందుగానే అరికట్టవచ్చని సూచించారు.
మొత్తంగా చూస్తే అమరావతిలో జరుగుతున్న అగ్నిప్రమాదాలు కేవలం సాధారణ ఘటనలుగా తీసుకోకుండా, అన్ని కోణాల్లో విశ్లేషించి నిజానిజాలను బయటకు తీయాలనే దృక్పథంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది. ఈ విచారణలో బయటపడే అంశాలు భవిష్యత్తులో రాజధాని భద్రతా వ్యూహాలకు కీలక మార్గదర్శకంగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.