CM Chandrababu : సామాన్య భక్తుడిలా అన్నప్రసాదం స్వీకరించిన సీఎం.. శ్రీవారి సేవలో నారా కుటుంబం

CM Chandrababu : తిరుమల గిరులు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు రాకతో సందడిగా మారాయి. తన మనవడు దేవాన్ష్ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి సీఎం తిరుమల చేరుకున్నారు.

Published on: 21 March 2026 9:50 AM IST
CM Chandrababu : ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మనవడు దేవాన్ష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా శనివారం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఈ శుభ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, ఒక రోజు అన్నదాన ఖర్చు నిమిత్తం నారా కుటుంబం రూ.44 లక్షల విరాళాన్ని టీటీడీ అధికారులకు అందజేసింది. మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నదాన భవనానికి చేరుకున్న సీఎం, తన సతీమణి భువనేశ్వరి, కుమారుడు లోకేష్, కోడలు బ్రాహ్మణిలతో కలిసి ఈ చెక్కును టీటీడీ ఈవోకు అందజేశారు. ఇప్పటివరకు నారా కుటుంబం అన్నదాన ట్రస్టుకు 12 సార్లు విరాళాలు అందించడం వారి దాతృత్వానికి నిదర్శనం.

భక్తులకు వడ్డన.. సామాన్యుడిలా భోజనం

విరాళం అందించిన అనంతరం సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అన్నదాన భవనంలో భక్తులకు స్వయంగా అన్నప్రసాదాన్ని వడ్డించారు. ముఖ్యమంత్రే స్వయంగా తమ దగ్గరకు వచ్చి వడ్డిస్తుంటే భక్తులు ఆశ్చర్యంతో పాటు ఆనందానికి లోనయ్యారు. వారితో ముచ్చటిస్తూ కడుపు నిండా భోజనం చేయాలని కోరారు. అనంతరం భక్తుల మధ్యే కూర్చుని ఆయన కూడా అన్నప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు. సామాన్య భక్తుల కష్టసుఖాలను అడిగి తెలుసుకుంటూ, టీటీడీ అందిస్తున్న సేవలు ఎలా ఉన్నాయనే దానిపై ఫీడ్‌బ్యాక్ తీసుకున్నారు.

రూ.20 కోట్లతో అత్యాధునిక ల్యాబ్

భక్తుల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టిన కూటమి ప్రభుత్వం, తిరుమలలో నాణ్యమైన ఆహారాన్ని అందించే లక్ష్యంతో ఒక కీలక అడుగు వేసింది. టీటీడీ, రాష్ట్ర ఫుడ్ సేఫ్టీ కమిషనర్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో దాదాపు రూ.20 కోట్ల వ్యయంతో ఏర్పాటు చేసిన ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ (FSSAI) ల్యాబ్‌ను ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించారు. తిరుమలలో లడ్డూ ప్రసాదం నుంచి అన్నప్రసాదం వరకు అన్నిటి నాణ్యతను ఈ ల్యాబ్ ద్వారా నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తారు. ఆహార కల్తీకి తావులేకుండా భక్తులకు స్వచ్ఛమైన ప్రసాదాలను అందించేందుకు ఈ ల్యాబ్ దోహదపడుతుంది.

అభివృద్ధి పనుల పర్యవేక్షణ

దేవాన్ష్ పుట్టినరోజు వేడుకల అనంతరం తిరుమలలో పలు అభివృద్ధి పనులపై సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని క్యూ లైన్ల నిర్వహణ, బస సౌకర్యాలు మెరుగుపరచాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అలిపిరి నుంచి తిరుమల వరకు జరుగుతున్న సౌందర్యీకరణ పనులను కూడా ఆయన పరిశీలించారు. సామాన్య భక్తులకు స్వామివారి దర్శనం త్వరగా, సులభంగా అయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని టీటీడీ బోర్డుకు సూచించారు. తిరుమల పవిత్రతను కాపాడటమే తమ ప్రభుత్వ తొలి ప్రాధాన్యత అని ఆయన ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు.

