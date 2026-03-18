CM Chandrababu: గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన చంద్రబాబు..నేడే వారి ఖాతాల్లో రూ. 250 కోట్ల జమ
CM Chandrababu: పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్వాసితులకు ఏపీ ప్రభుత్వం ఉగాది కానుక ప్రకటించింది.
Polavaram Project Relief Funds: ఏపీ జీవనాడి, బహుళార్థక సాధక ప్రాజెక్టు అయిన పోలవరం నిర్మాణం కోసం తమ సర్వస్వాన్ని ధారపోసిన నిర్వాసితులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. ఏళ్ల తరబడి పరిహారం కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఆ కన్నబిడ్డల కళ్లల్లో ఆనందం నింపేలా, ఉగాది పండుగను పురస్కరించుకుని భారీ నిధులను విడుదల చేసింది.
నేడే చెక్కుల పంపిణీ
పోలవరం ప్రాజెక్టు కోసం భూములిచ్చిన రైతుల ఖాతాల్లో నేడు ప్రభుత్వం రూ. 250 కోట్లు జమ చేయనుంది. కేవలం అకౌంట్లలో వేయడమే కాకుండా, స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు ఉండవల్లిలోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో కొంతమంది నిర్వాసితులకు చెక్కులను అందజేయనున్నారు. ఉగాది కానుకగా అందుతున్న ఈ సాయం, పండుగ వేళ ఆ కుటుంబాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపుతోంది.నిర్వాసితుల సంక్షేమం పట్ల ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో ఉందని చెప్పడానికి గత ఏడాది కాలంగా విడుదలైన నిధులే నిదర్శనమని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.గతేడాది సంక్రాంతి సందర్భంగా రూ. 980 కోట్లు.దీపావళి కానుకగా మరో రూ. 1,000 కోట్లు. మొత్తంగా వేల కోట్ల రూపాయలను నిర్వాసితుల పునరావాసం & పరిహారంకోసం కేటాయించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
మళ్ళీ తెరపైకి రాజకీయ విమర్శలు
ఈ నిధుల విడుదల కేవలం పరిహారానికి మాత్రమే పరిమితం కాలేదు, రాష్ట్రంలో పాత రాజకీయ విభేదాలను మళ్ళీ రేపింది. 2016లో తాము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రూ. 700 కోట్లు ఇచ్చామని గుర్తు చేస్తున్న ప్రస్తుత ప్రభుత్వం.. గత వైసీపీ హయాంపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తోంది. గత ఐదేళ్ల వైసీపీ పాలనలో నిర్వాసితులకు ఒక్క రూపాయి కూడా చెల్లించలేదని, ప్రాజెక్టును గాలికి వదిలేశారని ప్రభుత్వం నేరుగా విమర్శలు గుప్పిస్తోంది.
నిర్వాసితుల ఆశలు..
దశాబ్దాలుగా సాగుతున్న పోలవరం కల సాకారం కావాలంటే, ప్రాజెక్టు నిర్మాణంతో పాటు నిర్వాసితులకు పూర్తిస్థాయిలో న్యాయం జరగడం కీలకమని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. భూములు కోల్పోయిన రైతులకు, ఇళ్లు కోల్పోయిన పేదలకు ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తుందనే నమ్మకాన్ని కలిగించడమే ఈ చెక్కుల పంపిణీ వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశం.