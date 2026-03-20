అన్నప్రసాద ట్రస్టుకు రూ. 44 లక్షల విరాళం ప్రకటించిన నారా కుటుంబం
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రెండు రోజుల తిరుమల పర్యటనలో భాగంగా తన మనవడు నారా దేవాన్ష్ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని శ్రీవారిని దర్శించుకోనున్నారు.
తిరుమల: తిరుపతి పర్యటనలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రెండు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం తిరుపతికి చేరుకున్నారు. ఆయన రాక సందర్భంగా మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు, జిల్లా అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. జిల్లా ఇన్చార్జి మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్, టీటీడీ ఈఓ ముద్దాడ రవిచంద్ర, ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని, ఎంపీ డి. ప్రసాదరావు తదితరులు విమానాశ్రయంలో ముఖ్యమంత్రిని ఆహ్వానించారు. ఈ పర్యటనకు ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యతతో పాటు ప్రజాసేవా కార్యక్రమాలు కూడా జతకలిసినట్లు కనిపిస్తోంది.
ఈరోజు రాత్రి తిరుమలలోనే బస చేయనున్న ముఖ్యమంత్రి, రేపు ఉదయం కుటుంబ సమేతంగా శ్రీవారిని దర్శించుకోనున్నారు. ఈ దర్శనం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఆయన మనుమడు నారా దేవాన్ష్ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ పూజ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు. కుటుంబంతో కలిసి శ్రీవారి సన్నిధిలో ప్రార్థనలు చేయడం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక భావనను వ్యక్తపరచనున్నారు.
ఇక ప్రజాసేవలో భాగంగా, తిరుమలలోని మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్న ప్రసాద కాంప్లెక్సులో భక్తులకు అన్నప్రసాదం వితరణ చేయనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా భక్తులకు వడ్డించడం ద్వారా సేవా భావాన్ని చాటనున్నారు. ఈ కార్యక్రమం కోసం ఒక్కరోజు ఖర్చయ్యే రూ.44 లక్షలను ఆయన కుటుంబం విరాళంగా అందించడం విశేషం. ఇప్పటికే 12 సార్లు శ్రీవేంకటేశ్వర అన్నప్రసాద ట్రస్టుకు విరాళాలు అందించిన ఆయన, ఈసారి కూడా అదే సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.
అన్నప్రసాద వితరణ అనంతరం భక్తులతో నేరుగా మాట్లాడి వారి అభిప్రాయాలను తెలుసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయించారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభుత్వానికి భక్తుల అభిప్రాయాలు చేరవేయడమే లక్ష్యంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రజలతో ప్రత్యక్ష సంబంధాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఈ చర్యలు దోహదపడనున్నాయి.
రేపు ఉదయం 10 గంటలకు తిరుమలలోని ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను ముఖ్యమంత్రి సందర్శించనున్నారు. తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ, భద్రత, సేవల సమన్వయాన్ని పర్యవేక్షించే ఈ కేంద్రం పనితీరును సమీక్షించనున్నారు. అనంతరం స్టేట్ ఫుడ్ ల్యాబొరేటరీ, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ సంయుక్తంగా ఏర్పాటు చేసిన ఆహార పదార్థాల విశ్లేషణా ప్రయోగశాలను ప్రారంభించనున్నారు.
మొత్తంగా ఈ పర్యటనలో ఆధ్యాత్మికత, సేవా కార్యక్రమాలు, పరిపాలనా సమీక్ష—all కలిసిన సమగ్ర కార్యక్రమంగా రూపుదిద్దుకుంది. ముఖ్యమంత్రి పర్యటన తిరుమలలో భక్తులకు మరింత సేవలు అందించేందుకు, పరిపాలనను బలోపేతం చేయడానికి దోహదపడనుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు...