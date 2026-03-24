CM Chandrababu: ఏపీ విద్యుత్ రంగంలో పెను మార్పులు..కరెంట్ కష్టాలకు చెక్
CM Chandrababu: ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ రంగంలో సంస్కరణలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష. విద్యుత్ కొనుగోలు ధరను యూనిట్కు రూ. 4కు తగ్గించాలని, అధికారులకు ఆదేశం.
CM Chandrababu: అమరావతి కేంద్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్ రంగంలో కీలక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు వేగవంతం చేసింది. ముఖ్యంగా ప్రజలపై భారం తగ్గిస్తూ విద్యుత్ సంస్థలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా సమగ్ర ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సమీక్ష సమావేశంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.
రాష్ట్రంలో విద్యుత్ కొనుగోలు ఖర్చులను గణనీయంగా తగ్గించడం ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యంగా మారింది. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో యూనిట్ విద్యుత్ కొనుగోలు ధరను రూ.4కు తగ్గించే దిశగా అధికారులు కృషి చేయాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికే అమలు చేస్తున్న చర్యలను మరింత వేగవంతం చేసి 2028-29 నాటికి కొనుగోలు ధరను రూ.4.10 స్థాయికి తీసుకురావాలనే ప్రణాళికలను అధికారులు వివరించారు, దానికంటే ఇంకా తగ్గించే అవకాశాలను పరిశీలించాలని సీఎం సూచించారు.
విద్యుత్ రంగంలో సంస్కరణలు చేపట్టడం ద్వారా యూనిట్కు సుమారు రూ.1.32 వరకు ఖర్చు తగ్గించవచ్చని అధికారుల అంచనాలను సీఎం సమీక్షించారు. ప్రజలపై అదనపు భారాన్ని మోపకుండా విద్యుత్ సంస్థల అప్పులను తగ్గించడం అత్యంత ప్రాధాన్యమని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఖర్చు తగ్గింపు చర్యలు, సమర్థ నిర్వహణ, సాంకేతికత వినియోగం వంటి అంశాలపై దృష్టి సారించాలని సూచించారు.
ప్రస్తుతం విద్యుత్ సంస్థల సమర్థ నిర్వహణ వల్ల 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సుమారు రూ.339 కోట్ల మేర ఆదా సాధించినట్లు అధికారులు వివరించారు. ఈ విజయాన్ని కొనసాగిస్తూ మరింత పొదుపు చర్యలను అమలు చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు. గతంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో అమలు చేసిన విద్యుత్ సంస్కరణలు ఇప్పటికీ ఫలితాలు ఇస్తున్నాయని ఆయన గుర్తుచేశారు. దేశంలోనే తొలిసారిగా ప్రవేశపెట్టిన ఎనర్జీ ఆడిటింగ్ విధానం రాష్ట్రానికి దిశానిర్దేశకంగా నిలిచిందని తెలిపారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రీన్ ఎనర్జీ వైపు అడుగులు వేస్తున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రం కూడా ఆ దిశగా ముందుకు సాగుతోంది. సోలార్, విండ్, పంప్డ్ స్టోరేజ్, బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ వంటి ఆధునిక విద్యుత్ ఉత్పత్తి విధానాలను సమగ్రంగా వినియోగించుకోవాలని సీఎం సూచించారు. ముఖ్యంగా PM Surya Ghar Yojanaను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేయడం ద్వారా గృహ స్థాయిలో విద్యుత్ ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహించాలని పేర్కొన్నారు. అలాగే వ్యవసాయ రంగంలో PM Kusum Yojana వినియోగంపై రైతుల్లో అవగాహన పెంచాలని సూచించారు.
రాష్ట్రంలో సోలార్ రూఫ్టాప్ వ్యవస్థలను విస్తృతంగా ప్రోత్సహించడం ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచాలని సీఎం పేర్కొన్నారు. దక్షిణ భారతదేశంలో ఇప్పటికే ముందంజలో ఉన్న రాష్ట్రాన్ని దేశంలోనే అగ్రస్థానానికి తీసుకెళ్లేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. గ్రీన్ ఎనర్జీ వినియోగం పెరగడం వల్ల పరిశ్రమలు ఆకర్షితమవుతున్నాయని, గ్లోబల్ సంస్థలు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నాయని తెలిపారు.
ఇన్నోవేషన్కు ప్రాధాన్యతనిస్తూ విద్యుత్ రంగంలో స్టార్టప్లను ప్రోత్సహించేందుకు ప్రత్యేక ఇంక్యుబేషన్ ఫండ్ ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం సూచించారు. కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకొచ్చే సంస్థలకు ఆర్థిక సహాయం అందించి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని అన్నారు. అలాగే విద్యుత్ రంగంలో నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించేందుకు ప్రత్యేక ఎనర్జీ యూనివర్శిటీ ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించారు.
విద్యుత్ కొనుగోలు ఖర్చులను తగ్గించడం, సంస్థల అప్పులను నియంత్రించడం, గ్రీన్ ఎనర్జీ వినియోగాన్ని విస్తరించడం, సాంకేతిక ఆవిష్కరణలకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వడం వంటి నాలుగు ప్రధాన లక్ష్యాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి కేంద్రీకరించింది. ఈ చర్యలు అమలులోకి వస్తే ప్రజలకు తక్కువ ధరలో విద్యుత్ అందడమే కాకుండా, రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా గట్టి బలం చేకూరే అవకాశం ఉంది.