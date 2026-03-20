అన్నదాతకు అండగా చంద్రన్న.. అకాల వర్షాల పంట నష్టంపై సీఎం సంచలన సమీక్ష!
అకాల వర్షాలతో నష్టపోయిన రైతులకు తక్షణ సాయం అందించాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. 42 మండలాల్లో జరిగిన పంట నష్టంపై నివేదిక కోరారు.
అమరావతి: రాష్ట్రంలో కురిసిన అకాల వర్షాలు, భారీ గాలులు, వడగళ్ల వానలతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. పంట నష్టంపై పూర్తి స్థాయి నివేదికను రెండు రోజుల్లో సమర్పించాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. శుక్రవారం క్యాంప్ కార్యాలయం నుంచి జిల్లా కలెక్టర్లు, ఉన్నతాధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన సీఎం… పరిస్థితిపై సమగ్రంగా సమీక్షించారు.
అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఇప్పటివరకు 12 జిల్లాల్లోని 42 మండలాల్లో విస్తరించిన పంటలకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది. ముఖ్యంగా మొక్కజొన్న పంట 4,840 హెక్టార్లలో దెబ్బతినగా, వరి పంట 1,534 హెక్టార్లలో నష్టపోయింది. అలాగే మినుము పంట కూడా 310 హెక్టార్లలో ప్రభావితమైంది. ఈ పంటల నష్టం విలువ సుమారు రూ.40 కోట్లుగా అధికారులు అంచనా వేశారు. ఇదే సమయంలో ఉద్యాన పంటలపై కూడా అకాల వర్షాల ప్రభావం తీవ్రంగా కనిపించింది. 9 జిల్లాల్లోని 48 మండలాల్లో 1,301 హెక్టార్లలో అరటి, బొప్పాయి, మిరప, మామిడి, నిమ్మ, ఆరెంజ్ వంటి పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. వీటి నష్టం విలువ రూ.23 కోట్లుగా లెక్కించారు. మొత్తంగా ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో పంట నష్టం రూ.63 కోట్లకు చేరిందని అధికారులు వెల్లడించారు.
ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని సీఎం చంద్రబాబు రైతులకు న్యాయం చేయాలంటే ఖచ్చితమైన అంచనాలు అత్యవసరమని పేర్కొన్నారు. ప్రతి గ్రామ స్థాయిలో నష్టం వివరాలను సేకరించి, పారదర్శకంగా నివేదికలు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. రైతులకు తక్షణ సహాయం అందించే దిశగా చర్యలు వేగవంతం చేయాలని సూచించారు.
మరోవైపు అంతర్జాతీయ పరిణామాల ప్రభావం రాష్ట్రంపై పడే అవకాశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎల్పీజీ గ్యాస్ సరఫరాపై కూడా సీఎం ప్రత్యేకంగా సమీక్షించారు. ఇరాన్ – ఇజ్రాయిల్ – అమెరికా మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగితే గ్లోబల్ సరఫరా గొలుసు దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో ఎక్కడా గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశించారు.
ప్రత్యేకంగా గ్రామీణ, గిరిజన ప్రాంతాలు, విద్యాసంస్థలు, ఆలయాలు, అన్న క్యాంటీన్లు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు గ్యాస్ సరఫరాలో ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. అవసరమైతే ఇండక్షన్ స్టవ్లు, పీఎన్జీ వంటి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను కూడా ప్రోత్సహించాలని సూచించారు. అదనంగా ఎరువులు, పెట్రోల్, డీజిల్ సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం రాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సమన్వయం కొనసాగించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
మొత్తంగా అకాల వర్షాల ప్రభావంతో ఒకవైపు రైతులు ఇబ్బందులు పడుతుండగా, మరోవైపు అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు గ్యాస్ సరఫరాపై ప్రభావం చూపే అవకాశమున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వంద్వ సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. రైతులకు నష్టపరిహారం అందించడం, ప్రజలకు అవసరమైన ఇంధన సరఫరాను నిరాటంకంగా కొనసాగించడం—ఈ రెండింటినీ సమన్వయం చేస్తూ ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది.