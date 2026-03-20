Updated on: 20 March 2026 9:34 PM IST
ముస్లిం సోదరులకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు

అమరావతి: పవిత్ర రంజాన్ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రంలోని ముస్లిం సోదర సోదరీమణులకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఇస్లాం మతంలో అత్యంత పవిత్రంగా భావించే రంజాన్ మాసం, మానవాళికి ఉన్నతమైన విలువలను అందిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఆధ్యాత్మికత మరియు సామాజిక విలువలు:

ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ.. రంజాన్ నెలలో భక్తులు ఆచరించే ఉపవాస దీక్షలు, ప్రార్థనలు మనసును పవిత్రం చేస్తాయని చెప్పారు. "ధ్యానం, సహనం, దయ, ప్రేమ వంటి సుగుణాలను ఈ మాసం పెంపొందిస్తుంది. రంజాన్ ఉపవాసాలు కేవలం ఆధ్యాత్మికతకే కాకుండా, పేదలకు దానం చేయడం (జకాత్), సమానత్వం మరియు సామాజిక బాధ్యతను గుర్తు చేస్తాయి" అని చంద్రబాబు వివరించారు. వ్యక్తిగత ఆచారాలు సామాజిక విలువలతో మిళితమవ్వడమే ఈ పండుగ ప్రత్యేకత అని ఆయన కొనియాడారు.

శాంతి, సౌభాగ్యాలు కలగాలని ఆకాంక్ష:

రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా ప్రతి ముస్లిం కుటుంబం ఆనందారోగ్యాలతో, అష్టైశ్వర్యాలతో విలసిల్లాలని ముఖ్యమంత్రి ఆకాంక్షించారు. భక్తులు చేసే ప్రతి ప్రార్థనకు ఆ అల్లాహ్ ఆశీస్సులు లభించి, వారి కోరికలు సాకారం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.

ఈద్ ముబారక్:

సమాజంలో మానవత్వం, పరస్పర సహకారం మరియు మత సామరస్యం మరింత బలపడాలని చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు. ప్రజలందరి జీవితాల్లో ఈ పవిత్ర నెల వెలుగులు నింపాలని కోరుకుంటూ ఆయన ముస్లిం సోదరులందరికీ “ఈద్ ముబారక్” అని శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.



Related Stories
