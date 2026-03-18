Cheepurupalli: పది విద్యార్థులకు 'దుర్గమ్మ' ఆశీస్సులు: చీపురుపల్లిలో ఉచితంగా పెన్నుల పంపిణీ.. 'మానవీయత' సంస్థ వినూత్న సేవ!

Cheepurupalli: చీపురుపల్లిలో పదవ తరగతి విద్యార్థులకు మానవీయత స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత పెన్నుల పంపిణీ.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 18 March 2026 2:18 PM IST
Cheepurupalli
Cheepurupalli: చీపురుపల్లిలో పదవ తరగతి విద్యార్థులకు పెన్నుల పంపిణీ: 'మానవీయత' సంస్థ అభినందనీయ ముందడుగు!

చీపురుపల్లి: పదవ తరగతి పరీక్షలు రాస్తున్న విద్యార్థులను ప్రోత్సహించేందుకు చీపురుపల్లిలో ఒక వినూత్న కార్యక్రమం జరిగింది. 'మానవీయత' స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మండలంలోని అన్ని పరీక్షా కేంద్రాల్లో విద్యార్థులకు ఉచితంగా పెన్నులను పంపిణీ చేశారు.

సంస్థ అధ్యక్షులు గోవిందరాజులు మాట్లాడుతూ.. ఈ పెన్నులను విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేయించి తీసుకువచ్చినట్లు తెలిపారు. విద్యార్థులు అమ్మవారి ఆశీస్సులతో పరీక్షలు ప్రశాంతంగా రాసి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే మన చీపురుపల్లికి మొదటి ర్యాంక్ తీసుకురావాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. విద్యార్థులు మంచి మార్కులు సాధించి తమ తల్లిదండ్రులకు, చదువుకున్న పాఠశాలలకు పేరు ప్రఖ్యాతులు తీసుకురావాలని కోరారు.

ఈ సేవా కార్యక్రమంలో గుడివాడ నారాయణరావు, డి.ఆర్. ప్రసాద్ రావు, గొర్లె పద్మావతిలతో పాటు నవ భారత్ ఫౌండేషన్ అధ్యక్షుడు ఉజూర్ హరి, అలజింగి అంబేద్కర్ సంఘం అధ్యక్షుడు బి. కిషోర్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద విద్యార్థులకు పెన్నులు అందజేస్తూ వారిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపిన ఈ కార్యక్రమంపై స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

