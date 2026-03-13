ఏపీకి కేంద్ర సాయం.. రూ. 341.48 కోట్ల అదనపు విపత్తు నిధులు మంజూరు
ఆంధ్రప్రదేశ్కు కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ ఆర్థిక ఊరటనిచ్చింది. గతేడాది అక్టోబర్లో సంభవించిన ‘మొంథా’ తుపాను మరియు తదనంతర వరదల వల్ల దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో పునరావాస చర్యల కోసం అదనపు నిధులను మంజూరు చేసింది. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అధ్యక్షతన శుక్రవారం జరిగిన ఉన్నత స్థాయి కమిటీ సమావేశంలో ఈ మేరకు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
ఏపీకి రూ. 341.48 కోట్ల అదనపు సాయం:
విపత్తుల వల్ల సంభవించిన నష్టాన్ని పరిశీలించిన కేంద్రం, నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ ($NDRF$) నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్కు అదనపు సహాయంగా రూ. 341.48 కోట్లు కేటాయించింది. ఏపీతో పాటు ఛత్తీస్గఢ్, గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, నాగాలాండ్, జమ్మూకశ్మీర్ వంటి మొత్తం 6 రాష్ట్రాలకు కలిపి రూ. 1,912.99 కోట్ల నిధులను కేంద్రం ఆమోదించింది.
నష్టపరిహారం దిశగా అడుగులు:
మొంథా తుపాను ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతాల్లో సుమారు రూ. 6,300 కోట్లకు పైగా నష్టం వాటిల్లిందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గతంలోనే నివేదికలు పంపింది. తక్షణ సాయం కింద నిధులు విడుదల చేయాలని కోరిన నేపథ్యంలో కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం ($2025-26$)లో ఇప్పటికే రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన నిధి ($SDRF$) కింద నిధులు అందజేయగా, ఇప్పుడు అదనపు సాయం ప్రకటించడం విశేషం.
ఈ నిధుల విడుదల ద్వారా వరదలు, తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో రహదారులు, విద్యుత్ లైన్లు వంటి మౌలిక సదుపాయాల పునరుద్ధరణ పనులు మరింత వేగవంతం కానున్నాయి.