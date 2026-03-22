Nandyal: నంద్యాల ఎంపీ కార్యాలయంలో సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కుల పంపిణీ
Nandyal: నంద్యాల ఎంపీ డాక్టర్ బైరెడ్డి శబరి చొరవతో మంజూరైన ₹24.27 లక్షల సీఎం సహాయనిధి (CMRF) చెక్కులను మాజీ ఎమ్మెల్యే బైరెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డి బాధితులకు అందజేశారు.
నంద్యాల: అనారోగ్యంతో ఇబ్బంది పడుతున్న పేద రోగులకు ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి (CMRF) కొండంత అండగా నిలుస్తోందని టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ ఎమ్మెల్యే బైరెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డి అన్నారు. ఆదివారం నంద్యాల ఎంపీ డాక్టర్ బైరెడ్డి శబరి కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఆయన బాధితులకు ఆర్థిక సహాయం చెక్కులను పంపిణీ చేశారు.
ఎంపీ చొరవతో అందిన సాయం:
నంద్యాల ఎంపీ డాక్టర్ బైరెడ్డి శబరి సిఫారసుల మేరకు ప్రభుత్వం నుండి మంజూరైన నిధులను బాధితులకు అందజేశారు. వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన మొత్తం 22 మంది లబ్ధిదారులకు కలిపి ₹24,27,015 విలువైన చెక్కులను బైరెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డి పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఖరీదైన వైద్యం చేయించుకోలేని పేదలకు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం త్వరితగతిన నిధులు విడుదల చేసి ఆదుకుంటోందని కొనియాడారు.
బాధితుల కృతజ్ఞతలు:
తమ విన్నపాన్ని మన్నించి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ మంజూరు చేయించిన ఎంపీ డాక్టర్ బైరెడ్డి శబరికి, అలాగే నిధులను వెంటనే విడుదల చేసిన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుకు బాధితులు మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ ఆర్థిక సాయం తమ కుటుంబాలకు పెద్ద ఊరటనిచ్చిందని వారు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ కార్యాలయ సిబ్బంది, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మరియు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.