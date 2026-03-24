Garividi: గరివిడి గర్జన వైకాపా శ్రేణులకు బొత్స దిశానిర్దేశం!

Home ఆంధ్రప్రదేశ్Garividi: గరివిడి గర్జన వైకాపా శ్రేణులకు బొత్స దిశానిర్దేశం!

Garividi: విజయనగర జిల్లా గరివిడిలో గుర్ల మండల వైకాపా ముఖ్య నాయకులతో మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 24 March 2026 7:24 PM IST
X

గరివిడి (విజయనగరం జిల్లా): విజయనగర జిల్లా రాజకీయ యవనికపై గరివిడి వేదికగా వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణుల్లో అపూర్వమైన చైతన్యం ఉప్పొంగింది. గరివిడిలోని పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో గుర్ల మండల ముఖ్య నాయకులతో నిర్వహించిన సమీక్షా సదస్సు అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. శాసనమండలి ప్రతిపక్ష నేతలు, అపర రాజనీతి కోవిదులు బొత్స సత్యనారాయణ పర్యవేక్షణలో, యువ నాయకత్వ కిరణాలు డాక్టర్ బొత్స సందీప్ మరియు డాక్టర్ బొత్స అనూష గార్ల సమక్షంలో ఈ సమావేశం దిగ్విజయంగా సాగింది.

బొత్స సత్యనారాయణ గారి* "కర్తవ్య బోధ":

​సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి బొత్స సత్యనారాయణ తనదైన శైలిలో గంభీర స్వరంతో ప్రసంగించారు."ప్రస్తుత పాలకుల నిరంకుశ వైఖరి వల్ల సామాన్య ప్రజానీకం అల్లాడుతోంది. ప్రజా కష్టాలను చూస్తూ మౌనంగా ఉండటం మన రక్తం లోనే లేదు. ప్రతి కార్యకర్త ఒక ప్రజా బంధువులా, ఒక అభయహస్తంలా బాధితులకు అండగా నిలవాలి. క్షేత్రస్థాయిలో సోషల్ మీడియా మరియు వివిధ అనుబంధ కమిటీల నియామకం కేవలం ప్రక్రియ కాదు.. అది పార్టీని అజేయ శక్తిగా మార్చే ఒక యజ్ఞం. మన నాయకత్వం ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో అగ్రగామిగా ఉండాలి. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగట్టడంలో కార్యకర్తలు వజ్రాయుధాల్లా పనిచేయాలి," అని కార్యకర్తలకు దిశానిర్దేశం చేశారు,

​యువ నాయకత్వం - నూతన వ్యూహరచన:

​ఈ సమీక్షా సమావేశంలో యువనాయకులు డాక్టర్ బొత్స అనూష మాట్లాడుతూ..

"ప్రజలకు కష్టం వస్తే ముందుండి పోరాడే తత్వం మన నాయకత్వానిది. ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా ధైర్యంగా నిలబడే కార్యకర్తలే మన పార్టీకి అసలైన ఆస్తి. మహిళా మరియు యువజన విభాగాలను సుసంఘటితం చేసి, ప్రభుత్వం చేస్తున్న అన్యాయాలపై గళమెత్తాలి," అని పిలుపునిచ్చారు.గుర్ల మండల స్థాయిలో సోషల్ మీడియా, అనుబంధ విభాగాల నియామకంపై సుదీర్ఘ చర్చ.ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను తూర్పారబట్టేందుకు వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక.బాధితుల పక్షాన నిలబడే ప్రతి నాయకుడికి, కార్యకర్తకు బొత్స కుటుంబం పర్వతంలా అండగా ఉంటుందన్నారు,

యువనాయకులు డాక్టర్ బొత్స సందీప్ ప్రసంగిస్తూ..

"సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మరియు సోషల్ మీడియా ద్వారానే అబద్ధపు ప్రచారాలను తిప్పికొట్టగలము. గుర్ల మండలంలోని ప్రతి గ్రామం, ప్రతి గడప వైకాపా నామస్మరణతో మారుమ్రోగాలి. క్షేత్రస్థాయి కమిటీలు క్రియాశీలకంగా, పకడ్బందీగా వ్యవహరించాలి," అని ఉద్బోధించారు.

​ఈ కార్యక్రమం మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు బెల్లనా చంద్రశేఖర్, మరియు గుర్ల మండలం ఎంపీపీ ప్రతినిధి పొట్నూరు సన్యాసి నాయుడు, జడ్పీటీసీ శిర అప్పలనాయుడు, వైస్ ఎంపీపీలు తోట తిరుపతి రావు , చిన్నారావు, మండల ముఖ్య నాయకులు, సర్పంచులు ఎంపీటీసీలు,మండల పార్టీ పెద్దలు అనుబంధ కమిటీ సభ్యులు, సోషల్ మీడియా సభ్యులు, కార్యకర్తలు అభిమానులు పాల్గొన్నారు.

Botsa SatyanarayanaGurlaYSRCPBotsa Sandeep
Next Story
VIEW ALL

ఎక్కువగా చదివింది

VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X