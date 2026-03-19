ఉత్తరాంధ్ర ఆరాధ్యదైవం పైడితల్లి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న బొత్స కుటుంబం
శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది సందర్భంగా విజయనగర పైడితల్లి అమ్మవారిని బొత్స సత్యనారాయణ కుటుంబం దర్శించుకుంది. రాష్ట్ర ప్రజల క్షేమం కోసం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన బొత్స దంపతులు మరియు డాక్టర్ అనూష.
విజయనగరం: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఉత్తరాంధ్ర ఇలవేల్పు శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారిని శాసనమండలి ప్రతిపక్ష నేత, మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా దర్శించుకున్నారు. నూతన వసంతాగమనం వేళ లోకకల్యాణార్థం, ప్రజలందరూ ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని కోరుతూ వారు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
పూర్ణకుంభంతో ఘనస్వాగతం
బొత్స సత్యనారాయణతో పాటు ఆయన ధర్మపత్ని, మాజీ ఎంపీ బొత్స ఝాన్సీ లక్ష్మి, మరియు వారి సుపుత్రి, యువ నాయకురాలు డాక్టర్ బొత్స అనూష ఆలయానికి విచ్చేశారు. ఆలయ ధర్మకర్తలు, అర్చక స్వాములు వీరికి సంప్రదాయబద్ధంగా పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు. వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య బొత్స కుటుంబం అమ్మవారి గర్భాలయంలో జరిగిన విశేష అర్చన, క్షీరాభిషేకాల్లో పాల్గొని తన్మయత్వంతో అంజలి ఘటించారు.
ప్రతి ఇంటా సుభిక్షం నెలకొనాలి: బొత్స
అమ్మవారి దర్శనం అనంతరం బొత్స సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ.. "అమ్మవారి అనుగ్రహం ఉంటేనే సమాజంలో ధర్మం వర్ధిల్లుతుంది. ఈ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో ప్రతి ఇంటా సుభిక్షం నెలకొనాలి" అని ఆకాంక్షించారు. డాక్టర్ బొత్స అనూష మాట్లాడుతూ, యువతలో ఆధ్యాత్మిక స్పృహ పెరగాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తుచేశారు.
పోటెత్తిన అభిమానులు
బొత్స కుటుంబం ఆలయానికి చేరుకున్న సమాచారంతో చీపురుపల్లి నియోజకవర్గంతో పాటు జిల్లా నలుమూలల నుండి అభిమానులు, కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. అందరినీ చిరునవ్వుతో పలకరిస్తూ సాగిన బొత్స కుటుంబాన్ని చూసి కార్యకర్తల్లో నూతనోత్సాహం నెలకొంది. పూజా కార్యక్రమాల అనంతరం వేద పండితులు బొత్స కుటుంబానికి ఆశీర్వచనాలు అందజేసి, తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు.