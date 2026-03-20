Botcha Anusha: నామకరణ మహోత్సవంలో చిన్నారిని ఆశీర్వదించిన డాక్టర్ బొత్స అనూష

Botcha Anusha: విజయనగరం జిల్లా మెరకముడిదాం మండలం ఇప్పలవలస గ్రామ సర్పంచ్ బెహరా రమేష్ మనవరాలి నామకరణ మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Updated on: 20 March 2026 8:48 PM IST
చీపురుపల్లి నియోజకవర్గం మెరకముడిదాం: విజయనగరం జిల్లా మెరకముడిదం మండల పరిధిలోని ఇప్పలవలస పుణ్యగ్రామం శుక్రవారం నాడు నూతన కళను సంతరించుకుంది. గ్రామ సర్పంచ్, సౌమ్యశీలి బెహరా రమేష్ పౌత్రీ (మనవరాలు) నామకరణ మహోత్సవం (బారసాల) అత్యంత వైభవంగా,

విశిష్ట అతిథి ఆగమనం - కనకాభిషేకం వంటి స్వాగతం

ఈ మంగళకర వేడుకకు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనమండలి ప్రతిపక్ష నేత, మాజీ మంత్రవర్యులు బొత్స సత్యనారాయణ తనయ, యువజన నాయకురాలు డాక్టర్ బొత్స అనూష విశిష్ట అతిథిగా విచ్చేశారు. ఆమె గ్రామంలో అడుగుపెట్టిన వేళ, ఇప్పలవలస పురవీధులు జనసందోహంతో పులకించాయి. గ్రామ మహిళలు సుమంగళీ గీతాల నడుమ, కుంకుమ తిలకాలతో, పుష్పవృష్టితో, కర్పూర నీరాజనాలతో ఆమెకు ఘనంగా "పూర్ణకుంభ" సదృశ్య స్వాగతం పలికారు. ప్రజల అభిమాన వర్షం అనూష పట్ల వారికున్న అచంచలమైన అనురాగానికి దర్పణం పట్టింది. శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించబడింది.

చిన్నారికి ఆశీర్వచనం

వేదమంత్రాల ఘోష నడుమ డాక్టర్ బొత్స అనూష పసిపాపను చేరదీసి, ఆ చిన్నారి నిండు నూరేళ్లూ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో వర్ధిల్లాలని మనసారా ఆకాంక్షించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇటువంటి వేడుకలు బంధుత్వాలను, ఆత్మీయతలను పటిష్టం చేస్తాయని ప్రశంసించారు.ఈ సంబరంలో ప్రముఖ నాయకులు తమ సాన్నిధ్యాన్ని చాటారు.

ఈ కార్యక్రమంలో చాణక్య లక్ష్మి,కోట్ల వెంకటరావు,తాడ్డీ వేణు,బుర్లె నరేష్ వీరితో పాటు మండల స్థాయి ముఖ్య నాయకులు, వివిధ గ్రామాల సర్పంచులు, ఎంపిటిసి సభ్యులు మరియు బెహరా కుటుంబ శ్రేయోభిలాషులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొని కార్యక్రమానికి మరింత శోభను చేకూర్చారు. ఈ వేడుక కేవలం ఒక కుటుంబ ఉత్సవంలా కాకుండా, మెరకముడిదం మండల రాజకీయ, సామాజిక సమరసతకు ఒక వేదికగా నిలిచింది.

