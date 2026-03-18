Nandyal: నంద్యాల జిల్లాకు అరుదైన గౌరవం: బి.సి. రాజారెడ్డికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ 'కళారత్న' పురస్కారం!

Nandyal: నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె మాజీ సర్పంచ్ బి.సి. రాజారెడ్డికి ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మక 'కళారత్న' (హంస) ఉగాది పురస్కారాన్ని ప్రకటించింది. సామాజిక సేవా విభాగంలో ఆయన చేసిన కృషికి గాను ఈ గౌరవం దక్కింది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 18 March 2026 2:16 PM IST
Nandyal
Nandyal: నంద్యాల జిల్లాకు గర్వకారణం: బనగానపల్లె మాజీ సర్పంచ్ బి.సి. రాజారెడ్డికి ప్రతిష్టాత్మక 'కళారత్న' పురస్కారం!

బనగానపల్లె, నంద్యాల: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ప్రతిష్టాత్మక 'కళారత్న' (హంస) ఉగాది పురస్కారాల్లో నంద్యాల జిల్లాకు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. తెలుగు నూతన సంవత్సరం శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని వివిధ రంగాల్లో విశేష కృషి చేసిన వారికి ప్రభుత్వం ఈ అవార్డులను ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా సామాజిక సేవ విభాగంలో బనగానపల్లె మాజీ సర్పంచ్ బి.సి. రాజారెడ్డి ఈ అత్యున్నత పురస్కారానికి ఎంపికయ్యారు.

సేవకు దక్కిన గుర్తింపు:

గత కొన్నేళ్లుగా బనగానపల్లె ప్రాంతంలో విద్య, వైద్యం, మరియు గ్రామాభివృద్ధి కోసం రాజారెడ్డి చేసిన సేవలను ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ముఖ్యంగా పేదలకు అండగా నిలవడంలో, సామాజిక చైతన్యం తీసుకురావడంలో ఆయన పోషించిన పాత్ర మరువలేనిది. కళా, సాహిత్య, సామాజిక సేవా రంగాల్లో నిష్ణాతులకు ఇచ్చే ఈ 'కళారత్న' అవార్డుకు రాజారెడ్డి ఎంపికవ్వడం పట్ల జిల్లా వ్యాప్తంగా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది.

అభినందనల వెల్లువ:

ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాతో పాటు నంద్యాల జిల్లా నుంచి రాజారెడ్డి పేరు పురస్కారాల జాబితాలో ఉండటంతో ఆయన అనుచరులు, అభిమానులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఉగాది రోజున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించే అధికారిక కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ పురస్కారాన్ని అందుకోనున్నారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు, గ్రామస్థులు ఆయనకు ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేశారు.

Hamsa PuraskaramBanaganapalleKalaratna AwardBC Raja Reddy
