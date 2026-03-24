Off The Record: కేబినెట్ బెర్త్ కోసం ఆశల పల్లకిలో సైకిల్ లీడర్లు!
ఏపీలో త్వరలో జరగనున్న మంత్రివర్గ విస్తరణలో విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన కిమిడి కళా వెంకట్రావుకు చోటు దక్కుతుందా.
అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూటమి ప్రభుత్వం కొలువుదీరి రెండేళ్లు పూర్తి కావస్తున్న తరుణంలో మంత్రివర్గ విస్తరణపై చర్చ జోరుగా సాగుతోంది. పాలనలో మరింత వేగం పెంచేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు త్వరలోనే కేబినెట్లో మార్పులు చేర్పులు చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన మాజీ మంత్రి, సీనియర్ నేత కిమిడి కళా వెంకట్రావు పేరు మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది.
Next Story