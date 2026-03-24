Anakapalli: లక్షలాది ఉద్యోగాలు.. కోట్లాది పెట్టుబడులు ఉత్తరాంధ్రలో పారిశ్రామిక విప్లవం!
Anakapalli: అనకాపల్లి జిల్లాలో రూ.1.36 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడితో ఆర్సెలార్ మిట్టల్ నిప్పాన్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు. 'ఉక్కు ఆంధ్ర'గా మార్చే దిశగా సీఎం చంద్రబాబు కీలక అడుగు.
Anakapalli: ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి చరిత్రలో మరో కీలక మలుపు తిరిగింది. అనకాపల్లి జిల్లాలో ఏర్పాటు కానున్న ఆర్సెలార్ మిట్టల్ నిప్పాన్ స్టీల్ ప్లాంట్ రాష్ట్ర పారిశ్రామిక ప్రగతికి కొత్త దిశను చూపుతోంది. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన ప్రకటన ఉత్తరాంధ్రలో కొత్త ఆశలను రగిలించింది. “మాట ఇచ్చాం… మార్పు తెచ్చాం” అనే సందేశంతో ప్రజల్లో విశ్వాసాన్ని నింపారు.
ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ రూ.1.36 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడితో రెండు దశల్లో నిర్మాణం కానుంది. ఇది కేవలం ఒక పరిశ్రమ మాత్రమే కాకుండా, ఉత్తరాంధ్రను “ఉక్కు ఆంధ్ర”గా తీర్చిదిద్దే మహత్తర సంకల్పానికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది. ఇప్పటికే విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమ ఆంధ్రుల ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా నిలిచిన నేపథ్యంలో, ఈ కొత్త ప్లాంట్ ఆ ప్రాంతానికి మరింత ప్రాధాన్యతను తీసుకురానుంది.
ప్రభుత్వం చెప్పిన ప్రకారం, ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా లక్షలాది ఉద్యోగ అవకాశాలు సృష్టించబడనున్నాయి.
ప్రత్యక్ష, పరోక్షంగా యువతకు ఉపాధి దొరకడం వల్ల ప్రాంతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుంది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న యువతకు ఇది ఒక పెద్ద అవకాశంగా మారనుంది. పరిశ్రమల ఆధారంగా అభివృద్ధి చెందే మౌలిక సదుపాయాలు—రోడ్లు, విద్యుత్, నీటి సరఫరా—ప్రాంత జీవన ప్రమాణాలను పెంచుతాయి.
ఈ ప్రాజెక్ట్ సాధనలో కేంద్ర ప్రభుత్వ పాత్ర కూడా కీలకమని సీఎం పేర్కొన్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సహకారం, వేగవంతమైన అనుమతులు, ముడి ఖనిజాల సరఫరాలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు ప్రాజెక్ట్ వేగాన్ని పెంచాయని తెలిపారు. “డబుల్ ఇంజన్ సర్కారు” సహకారంతో ఈ స్థాయి పెట్టుబడిని ఆకర్షించడం సాధ్యమైందని అభిప్రాయపడ్డారు.
ArcelorMittal Nippon Steel సంస్థ ప్రపంచ స్థాయి సాంకేతికతతో ఈ ప్లాంట్ను నిర్మించనుంది. దీని ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే ఉక్కు ఉత్పత్తిలో అగ్రస్థానానికి చేరుకునే అవకాశముంది. అంతేకాకుండా, ఎగుమతులు పెరగడం వల్ల రాష్ట్ర ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
మరో ముఖ్య అంశం ఏమిటంటే, ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రాంతీయ సమతౌల్య అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తుంది. గతంలో అభద్రత, భయాలతో ఉన్న ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం ఇప్పుడు అభివృద్ధి, అవకాశాలతో నిండిపోతోందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. పరిశ్రమల రాకతో విద్య, ఆరోగ్యం, వాణిజ్యం వంటి రంగాల్లో కూడా పురోగతి కనిపించనుంది.
ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉత్తరాంధ్ర భవిష్యత్తును మార్చే గేమ్-చేంజర్గా నిలుస్తోంది. అభివృద్ధి ఫలాలు త్వరలోనే ప్రజలకు అందుతాయని ప్రభుత్వం విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తోంది. ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలకు ఇది ఒక కొత్త ఆరంభం, అభివృద్ధి పథంలో ముందడుగు.